Zweimal in Folge Fehlheim gegen Fürth

Positiv stimmt den Trainer zudem auch die Tatsache, dass er in Sachen Personal nahezu aus dem vollen schöpfen kann. Torhüter Kevin Darmstädter darf zwar auf Grund seiner Sperre noch nicht den Platz zwischen den Pfosten einnehmen, für ihn steht aber wieder Kenan Buzyer zur Verfügung. Dazu kehren Silas von Mengersen, Fin Lüderwald und Paul Herbel in den Kader zurück, so dass Lindner von der Bank Qualität nachschieben kann.

Sebastian Lindner sieht sein Team aber klar im Vorteil, wenn es seine Qualitäten auf den Platz bringt. Das bedeutet, in der Defensive gut zu arbeiten und in der Offensive einfach mehr Effektivität im Torabschluss zu zeigen. „Wichtig wird es sein, dass wir gut stehen, gut anlaufen und gut gegen den Ball arbeiten. Das ist dann mindestens die halbe Minute. Wenn wir es dann auch schaffen, unsere Torchancen effektiver zu nutzen, dann bin ich guter Dinge, dass die Punkte am Samstag in Fehlheim bleiben“, schenkt der Coach seinen Schützlingen volles Vertrauen.

„Wir können relativ entspannt in unsere nächsten zwei Spiele gehen“, sagt SVF-Trainer Jochen Ingelmann nach zuletzt drei Siegen in Folge für sein Team. Der Aufsteiger ist ab 15 Uhr in Fehlheim zu Gast und steht am Mittwoch im Pokal dann erneut gegen die Bergsträßer in der Pflicht. „Das ist ein schweres Pensum“, sagt der SVF-Coach. „Fehlheim hat vile Qualität, aber wir sind gut drauf und unser Mannschaft arbeitet gut“. Das Hinspiel gegen den VfR konnte der SVF zu Hause mit 2:1 für sich entscheiden. „Das war der erste Spieltag“, sagt Ingelmann. Doch mittlerweile habe sich sein Mannschaft auch auswärts stabilisiert, gut verteidigt und wenig Gegentore kassiert. Und darauf wollen die Odenwälder in Fehlheim aufbauen. „Das Spiel wird über Physis und Fitness entschieden“, sagt der SVF-Trainer. „Der VfR Fehlheim will spielerisch dominieren – das wird über 90 Minuten ein hartes Stück Arbeit“. Patrik Babic ist in Urlaub, Robin Weber verletzt.