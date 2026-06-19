Zweimal in der Relegation verloren: Jetzt zählt für Antdorf/Iffeldorf nur noch die Meisterschaft Kreisklasse 3 von Oliver Rabuser · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga, Relegation; Florian Kästele (links) und Ghassen derbel (Mitte) von der SG Antdorf/Iffeldorf nach dem Heimspiel gegen den TSV Murnau II am 6. Juni 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Die SG Antdorf/Iffeldorf ist zweimal hintereinander an der Zulassung zur Kreisliga gescheitert. Für den dritten Anlauf gibt‘s eine klare Ansage.

Zweimal hintereinander ist die SG Antdorf/Iffeldorf kapital an der Zulassung zur Kreisliga gescheitert. Zweimal war die Spielgemeinschaft chancenlos, dabei waren Unterammergau im vergangenen Jahr und jüngst der TSV Murnau II keineswegs übermächtige Gegner. Schmerzliche Tatsachen, die zwangsläufig Fragen aufwerfen, bei der SG die Angriffslust jedoch nur weiter befeuern. Es soll ein weiterer Anlauf folgen – und dieses Mal soll der Sprung in die höchste Spielklasse des Kreises Zugspitze gelingen. Gemäß dem Motto: Aller guten Dinge sind drei. Bilanz der SG Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse nicht wie die eines Aufstiegskandidaten Daher wollen die Verantwortlichen mit dem Trainingsauftakt am Dienstag, 30. Juni, auch die Zügel anziehen. Geplant sind sechs Wochen Vorbereitung mit drei Einheiten pro Woche sowie fünf Testspiele. Vorige Saison war im Endspurt viel Pech dabei, heuer war die gesamte Runde auf gut Bairisch ein echter Schmarrn. „Wir waren so weit vorn, weil die Liga so verrückt war“, bekennt Thomas Link. Der SG-Vorsitzende weiß natürlich, dass die Bilanz des Teams in der Kreisklasse 3 nicht die eines Aufstiegsaspiranten ist. 15 Spiele hat die SG für sich entschieden, darunter das Gros der Duelle mit den Spitzenteams. 13 Mal aber stand kein Sieg zu Buche, sieben davon wurden verloren – unter anderem die Vergleiche mit den Kellerkindern Erling-Andechs und Pöcking. Nicht sonderlich gut in der Bilanz lesen sich auch die beiden Unentschieden gegen den späteren Absteiger Oberau/Farchant. „Mit diesen Spielen allein wären wir vor Starnberg gelandet“, betont Link unter Nennung weiterer eher unerwarteter Fehlleistungen.

SG-Trainer Jürgen Staiger bemängelt Nervenschwäche seiner Mannschaft in der Relegation Die desillusionierende Relegation war letztlich nur noch die Kirsche auf die Torte einer verkorksten Runde. Der SG-Chef redet daher auch gar nicht um den heißen Brei herum: „Deswegen müssen wir in der kommenden Saison Meister werden.“ Link kennt freilich die Regeln des Fußballs. Wäre der Aufstieg gelungen, hätte er viel bewirken können. „Wir hätten die Chance gehabt, die Kreisliga zu halten“, ist der Iffeldorfer überzeugt. Aber von der Zugangsberechtigung zu dieser Spielklasse war die SG meilenweit entfernt. In den beiden Ausscheidungsspielen gegen Murnau war von Siegeswillen wenig zu erkennen. „Einige hat der Mut verlassen“, so Link. „Die Nerven sind in der Relegation blank gelegen.“ Trainer Jürgen Staiger erkannte den Verlust aller fußballerischen Tugenden bei seinen Akteuren. Der 57-Jährige sprach nach dem Rückspiel gegen Murnau das aus seiner Sicht entscheidende Problem an: „Bei Mentalität und Einstellung muss man schon überlegen.“ Das bestätigt Link, der künftig „mehr Spieler vorangehen“ sehen möchte. SG Antdorf/Iffeldorf verzeichnet vier Zugänge und nur einen Abgang Hierfür wurde der Kader qualitativ wie quantitativ ergänzt. Neben Tormann Marius Becker, der sein von langer Hand angekündigtes Karriereende vollzieht, gibt es – Stand heute – mit Hüsein Kocyigit nur einen einzigen Abgang. Dem gegenüber steht mit Torhüter David Salcher, Christian Wiedenhofer, Lukas Kästele und Quirin Rieth ein Quartett an „kreisligatauglichen Spielern“, wie Link betont. Zudem befindet sich die SG in (noch) losen Gesprächen mit zwei weiteren Akteuren. Abhängig ist die SG laut Link davon aber nicht, ob besagte Akteure zusagen. „Wir müssen keinen mehr betteln“, stellt der SG-Vorsitzende klar.