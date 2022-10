Zweimal Held - Starker Auftritt des FC Schwaig gegen Holzkirchen Spielertrainer mit Doppelpack

Schwaig – Dabei zeigte die Elf von Spielertrainer Ben Held eine kämpferisch und spielerisch stark verbesserte Leistung. Verschliefen die Schwaiger sonst oft die ersten Minuten einer Partie, so waren sie diesmal vom Anpfiff an hellwach und belohnten sich in der 8. Minute mit dem frühen Führungstreffer. Eine Ecke von der rechten Seite schlug Tobi Bartl an den langen Pfosten, wo der aufgerückte Innenverteidiger Daniel Stich lauerte und zum Kopfball hochstieg. Dieser wurde zwar zunächst abgeblockt, doch Stich flankte in die Mitte, wo Markus Straßer per Kopf auf Ben Held ablegte, der den Ball aus sechs Metern per Kopf über die Linie drückte.

Schwaig blieb am Drücker, setzte die Gäste bereits in deren Hälfte unter Druck und durfte in der 18. Minute das zweite Mal jubeln. Straßer nahm Yasin Keskin den Ball ab, marschierte die rechte Seite runter und passte auf Höhe des Strafraums in die Mitte auf Held. Der Schwaiger Spielertrainer ließ den Ball geschickt durch seine Beine laufen, sodass in seinem Rücken der frei stehende Tobi Bartl keine Mühe hatte, zum 2:0 einzuschieben.

Chancen auf beiden Seiten - Schwaig führt zur Pause

Zehn Minuten später setzte sich Tobi Jell auf der rechten Seite schön durch und passte ebenfalls scharf in die Mitte, doch Holzkirchens Torwart Benedikt Zeisel konnte gerade noch vor Held klären. Auf der Gegenseite verlängerte Menelik Ngu Ewodo einen Befreiungsschlag per Kopf in den Lauf von Alexander Mehring, der aber im letzten Moment noch von Daniel Fichtlscherer gestört wurde. Sein Schuss ging weit über das Tor.