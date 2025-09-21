Zweimal Götzer und einmal Begovic lassen Schalding wieder jubeln!

Endlich darf sich der Aufsteiger aus der Passauer Vorstadt wieder einmal über drei gewonnene Punkte freuen: Nach drei Niederlagen in Serie gingen die Mannen des SV Schalding-Heining II an diesem Bezirksliga-Sonntag (mit nur einer Partie) gegen den FC Obernzell-Erlau als Sieger vom Platz. Am Reuthinger Weg schaffte die Bayernliga-Reserve durch einen Treffer von Adnan Begovic (33.) und zwei Tore von Dominik Götzer (48. und 57.) den heiß ersehnten Heimerfolg. Alexander Breu konnte kurz vor dem Abpfiff nur noch den Ehrentreffer für die Gäste erzielen.

Der Aufsteiger geht somit in der Tabelle um zwei Plätze nach oben auf Rang zehn. Obernzell-Erlau verharrt weiterhin auf Relegationsplatz dreizehn - und hat die bis dato sechste Niederlage in dieser Saison zu verkraften.