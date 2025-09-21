Zweimal Götzer und einmal Begovic lassen Schalding wieder jubeln!

Endlich darf sich der Aufsteiger aus der Passauer Vorstadt wieder einmal über drei gewonnene Punkte freuen: Nach drei Niederlagen in Serie gingen die Mannen des SV Schalding-Heining II an diesem Bezirksliga-Sonntag (mit nur einer Partie) gegen den FC Obernzell-Erlau als Sieger vom Platz. Am Reuthinger Weg schaffte die Bayernliga-Reserve durch einen Treffer von Adnan Begovic (33.) und zwei Tore von Dominik Götzer (48. und 57.) den heiß ersehnten Heimerfolg. Alexander Breu konnte kurz vor dem Abpfiff nur noch den Ehrentreffer für die Gäste erzielen.
Der Aufsteiger geht somit in der Tabelle um zwei Plätze nach oben auf Rang zehn. Obernzell-Erlau verharrt weiterhin auf Relegationsplatz dreizehn - und hat die bis dato sechste Niederlage in dieser Saison zu verkraften.
Das Spiel aus Sicht von Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Nach aus unserer Sicht glücklich verlaufenen ersten 30 Minuten, in denen die Gäste gut und gerne in Führung hätten gehen können und unser Torwart durch zwei tolle Paraden uns vor dem Rückstand bewahrt hat, gehen wir mit 1:0 in Führung - nach einem feinen Konter über mehrere Stationen.
In Hälfte zwei kam dann unsere Standard-Stärke zur vollen Entfaltung, wodurch wir das Spiel frühzeitig entscheiden konnten. Mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten kurz nach dem Seitenwechsel war die Messe gelesen. Das Gegentor fiel unglücklich, aber verdient für Obernzell, das sich nie aufgegeben hat. Im Großen und Ganzen ein verdienter Heimsieg für unsere Farben."