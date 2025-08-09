Zweimal glatt Rot in Bamberg - "Drussafeld" mit "unterirdischem" Spiel

Zweimal hieß die Konstellation an diesem Bayernliga-Nord-Spieltag: Oberfranken gegen Oberpfalz. Einmal trennte man sich unentschieden, einmal gab es einen Sieger. Aber der Reihe nach...

In Bamberg hatte die Eintracht die SpVgg aus Weiden zu Gast, die kurz vor dem Pausenpfiff gegen eine unauffällige Heimelf durch ein Tor von Sylejmani verdient in Führung gehen konnte. Nach dem Seitenwechsel zeigte die Gernlein-Truppe dann ein ganz anderes Gesicht und kam in der 75. Minute durch Nüßlein zum ebenfalls verdienten Ausgleich - sogar in Unterzahl, denn Ljevsic flog bereits zwanzig Minuten zuvor vom Platz. In der Nachspielzeit erhitzten sich die Gemüter nochmals - mit der Folge, dass auch Weidens Zeitler die rote Karte sah. Tortechnisch blieb es beim 1:1-Unentschieden, was beide Teams in der Tabelle jeweils um einen Rang höher klettern lässt.

Im zweiten oberfränkisch-oberpfälzischen Duell setzte sich der ASV Neumarkt relativ überraschend klar gegen den zuletzt stark aufspielenden TSV Neudrossenfeld mit 3:0 durch. Für die Treffer der Zurawka-Elf sorgten Adelabu (8.), Mjaki (41.) und Bergler (57.), die den Neumarktern somit den ersten Saisonsieg bescherten. Die Mannen von Trainer Andreas Baumer haben nach drei Siegen in Folge (zweimal in der Liga, einmal im Pokal) hingegen erstmals wieder eine Niederlage zu verkraften. In der Tabelle bleibt "Drussafeld" aber auf Platz fünf, wohingegen der ASV Neumarkt von Rang 15 auf zehn springt.