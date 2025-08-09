Zweimal glatt Rot in Bamberg - "Drussafeld" mit "unterirdischem" Spiel

Zweimal hieß die Konstellation an diesem Bayernliga-Nord-Spieltag: Oberfranken gegen Oberpfalz. Einmal trennte man sich unentschieden, einmal gab es einen Sieger. Aber der Reihe nach...
In Bamberg hatte die Eintracht die SpVgg aus Weiden zu Gast, die kurz vor dem Pausenpfiff gegen eine unauffällige Heimelf durch ein Tor von Sylejmani verdient in Führung gehen konnte. Nach dem Seitenwechsel zeigte die Gernlein-Truppe dann ein ganz anderes Gesicht und kam in der 75. Minute durch Nüßlein zum ebenfalls verdienten Ausgleich - sogar in Unterzahl, denn Ljevsic flog bereits zwanzig Minuten zuvor vom Platz. In der Nachspielzeit erhitzten sich die Gemüter nochmals - mit der Folge, dass auch Weidens Zeitler die rote Karte sah. Tortechnisch blieb es beim 1:1-Unentschieden, was beide Teams in der Tabelle jeweils um einen Rang höher klettern lässt.
Im zweiten oberfränkisch-oberpfälzischen Duell setzte sich der ASV Neumarkt relativ überraschend klar gegen den zuletzt stark aufspielenden TSV Neudrossenfeld mit 3:0 durch. Für die Treffer der Zurawka-Elf sorgten Adelabu (8.), Mjaki (41.) und Bergler (57.), die den Neumarktern somit den ersten Saisonsieg bescherten. Die Mannen von Trainer Andreas Baumer haben nach drei Siegen in Folge (zweimal in der Liga, einmal im Pokal) hingegen erstmals wieder eine Niederlage zu verkraften. In der Tabelle bleibt "Drussafeld" aber auf Platz fünf, wohingegen der ASV Neumarkt von Rang 15 auf zehn springt.
Das Spiel aus Sicht von Sascha Dorsch (Abteilungsleiter FC Bamberg): "Zwei unterschiedliche Halbzeiten: In der ersten waren wir so gar nicht im Spiel, haben keinen Kontakt, keinen Griff gefunden. Weiden hat uns hinten reingedrängt. Dann noch eine rote Karte für unser Team, eine Tätlichkeit, eine Unbeherrschtheit - das darf so nicht passieren. Der Gegner macht das 1:0 kurz vor der Pause.
In Hälfte zwei haben wir eine komplett andere Truppe auf dem Platz gesehen, die in Unterzahl sehr griffig war, mit 80 Prozent Ballbesitz, Weiden hinten reingedrückt. Folgerichtig dann auch der verdiente Ausgleich. Am Ende ist ein verdientes Remis für uns herausgesprungen. Wir müssen dennoch über 90 Minuten besser werden, von Anfang an auf dem Platz sein. Wir haben 45 gute Minuten, 45 weniger gute Minuten unserer Mannschaft gesehen. Die nächsten Heimspiele gilt's zu gewinnen!"
Das Spiel aus Sicht von Michael Riester (Trainer SpVgg Weiden): "Eine bockstarke erste Hälfte mit einigen Chancen, aus denen wir leider nur die eine gemacht haben und hinten nichts Erwähnenswertes zugelassen haben. Ärgerlich aus unserer Sicht war, dass die zweite Halbzeit mit einem Mann mehr auf dem Platz aufgrund der Bamberger rote Karte genau entgegengesetzt verlief: Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und waren zu passiv, wodurch Bamberg mit seinen variablen Offensiv-Spielern immer wieder in die Umschaltsituation - und schließlich in Unterzahl zum verdienten Punktgewinn kam. Für uns bleibt ein Auswärtspunkt bei einem starken Gegner mit brutaler Regionalliga-Erfahrung."
Das Spiel aus Sicht von Daniel Stocker (Sportlicher Leiter Neudrossenfeld): "Ein holpriger, stumpfer, hoher Rasen, verbunden mit hohen Temperaturen und wenig Tempo, weshalb dementsprechend kein Bayernliga-Niveau vorhanden war - von unserer Seite sowieso nicht. Neumarkt musste sich kein einziges Tor und keine Chance erspielen, sondern konnte sich ausnahmslos unserer unzähligen Fehler bedienen - und hätte am Ende noch mehr Tore machen können. Wir haben nicht die gewohnte Energie und Intensität auf den Platz gebracht - eine unterirdische Vorstellung!"