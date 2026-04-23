Zweimal geführt, trotzdem verloren

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Für den SC Willingen wird die Lage im Abstiegskampf immer ernster. Im Nachholspiel gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz II unterlagen die Upländer trotz zweier eigener Führungen mit 3:5 und verpassten damit die große Chance, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Besonders bitter: Offensiv zeigte Willingen durchaus genug, um etwas mitzunehmen – defensiv aber brach die Mannschaft erneut zu leicht auseinander.

Dabei begann der Abend vielversprechend. Sebastian Butz brachte den SC früh in Führung, später stellte Florian Heine sogar auf 2:1. Zweimal lag Willingen vorne, zweimal schien das Spiel in die richtige Richtung kippen zu können. Doch die Antwort der Gäste kam jeweils schnell, noch vor der Pause war die Partie komplett gedreht.

Comebacks zugelassen

Genau darin lag das zentrale Problem dieses Abends. Willingen fand nach den Gegentoren keine Stabilität mehr, verlor phasenweise die Ordnung und ließ zu, dass die Partie immer offener wurde. In einem wilden Spiel mit vielen Umschaltsituationen bekam der SC keinen Zugriff mehr und geriet noch vor dem Seitenwechsel mit 2:4 ins Hintertreffen.

Zwar kam Willingen nach dem 2:5 durch den zweiten Treffer von Florian Heine noch einmal heran, wirklich zurück ins Spiel fand die Mannschaft aber nicht mehr. Dass der SC zuhause drei Tore erzielt und trotzdem klar verliert, zeigt, wo derzeit das größte Problem liegt: Im Abstiegskampf fehlt nicht in erster Linie der Wille nach vorne, sondern die nötige defensive Konstanz.