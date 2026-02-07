Zweimal fünf Jahre Sperre wegen Falschangaben Torwarttrainer von Beggen und ehemaliger Jugendtrainer aus Hesperingen gesperrt von Paul Krier · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

Gleich vier Fälle von Gebrauch falscher Dokumente waren am Freitag dem Bericht des Verbandsgerichts zu entnehmen.

Kevin Calderazzo, Torwarttrainer der 1.Mannschaft des FC Avenir Beggen (D1S1), wurde vom Verbandsgericht der FLF auf Basis der Artikel 102-7 („Falsche Angaben im Rahmen eines Lizenzantrags“) und 102-8 („Fälschung und Verwendung gefälschter Dokumente“) für fünf Jahre und damit bis zum 6.Februar 2031 gesperrt. Beggen hat sich mittlerweile von Calderazzo getrennt. Auch der ehemalige Hesperinger Jugendtrainer Victor Salif Pare wurde aufgrund exakt derselben Vergehen ebenfalls bis zum 6.Februar 2031 gesperrt. Beide Clubs wurden zu einer Geldstrafe von 25 Euro verurteilt.

Bei Racing wurden gleich zwei Nachwuchsspieler wegen Verwendung gefälschter Dokumente für jeweils drei Spieltage gesperrt, davon eine auf Bewährung. Zudem wurden dem Club deswegen zwei Strafen à jeweils 250 Euro aufgebrummt. Es handelt sich dabei um am 1.Februar festgestellte Vergehen. Im Rahmen der Indoor-Meisterschaft der „Poussins“ (U11) am selben 1.Februar in Medernach kamen bei Racing Spieler mit falscher oder fehlender Lizenz zum Einsatz, wobei es sich vermutlich um die Spieler aus dem vorigen Abschnitt handeln dürfte. Racing wurde aus dem Turnier ausgeschlossen und wird im Finale durch Fola Esch ersetzt und muss zusätzlich zu den beiden oben genannten Strafen zusätzlich 124 Euro Strafe zahlen.