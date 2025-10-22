Zweimal Drama und ein TV-Auftritt für René Lewejohann

Noch im Auto hob er gegenüber den Reportern die Bedeutung des Spiels für den Gegner hervor. „Für so eine Mannschaft ist das ein Highlight. Die kommen jetzt alle von der Maloche, haben eine Stulle gegessen und spielen dann gegen uns“, sagte er und hatte damit offenbar eine Vorahnung. Schon in der ersten Minute ging Wadersloh in Führung. „Jetzt tritt genau das ein, was du nicht brauchst“, schimpfte er. Der Beitrag zeigt dann, wie Lewejohann beim 0:1-Halbzeitstand in der Kabine laut wird. „Es kann nicht sein, dass wir im Zentrum pennen, keine Kommunikation da ist und uns das Ding so reinnageln lassen. Hier gibt es nichts mehr schön zu reden.“ Anschließend forderte er eine Reaktion. Die kam dann zumindest im schnellen Ausgleichstreffer. RWA musste dennoch beim A-Ligisten ins Elfmeterschießen, in dem sich die Ahlener dann am Ende durchsetzten.

Der Beitrag zeigt zudem, wie er den Spielern des TuS Wadersloh nach dem Spiel Lob aussprach und einen weinenden Spieler tröstete. Gegenüber seiner eigenen Mannschaft wurde er dennoch deutlich: „Die erste Halbzeit war bodenlos, das war nicht oberligatauglich, aber das brauche ich euch nicht sagen.“ Lewejohann weiter: „Die zweite Halbzeit war ordentlich. Wenn wir dann die Chancen machen, geht es klar und deutlich hier aus. Aber das verlange ich auch von Minute eins.“