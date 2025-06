Zweimal Abdelkarim: Holzheimer SG macht die Oberliga klar

Die Holzheimer SG hatte die komfortabelste Ausgangslage im Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 1 vor dem letzten Spieltag. Denn mit einem Sieg war klar, dass die Spielstände von den anderen Plätzen, die die FuPa-Liveticker-Konferenz stets zu bieten hatten, vollkommen irrelevant waren. Letztlich durfte nach dem 3:0-Sieg bei den VSF Amern gejubelt werden, doch die hatten den Holzheimern ein gutes Stück Arbeit abverlangt. "Wer aufsteigen will, der soll bei uns auch leiden müssen. Das haben die Holzheimer gemacht", sagte so nach dem Spiel Amerns Trainer Willi Kehrberg, der sich nachsagen lassen konnte, mit seinem Team nochmal alles gegeben zu haben.

Die Holzheimer starteten furios, hatten nach zehn Minuten auch gut schon deutlich führen können, ließen aber gute Gelegenheiten durch Dennis Höfling, der den Pfosten traf, und auch durch Oguz Ayan liegen, später auch durch den scheidenden Maik Odenthal. Entsprechend groß war das Aufatmen, als es nach einer halben Stunde endlich klappte. Nach einer ausgezeichneten Vorlage von der Strafraumgrenze schloss Simon Büchte routiniert zur Führung ab. Nur sieben Minuten später legte dann der Kapitän nach: Aram Abdelkarim nahm aus 20 Metern mit einem Freistoß Maß, der Ball trudelte vom Pfosten über die Linie. Das gab den Holzheimern nun natürlich die erhoffte Sicherheit. Zur Wahrheit gehört aber auch: Vier Minuten vor dem Führungstreffer hatten sich die Gastgeber eine Riesenchance erspielt, die Hajime Yokota aber ungenutzt ließ. Wer weiß, wie die Partie dann verlaufen wäre.

Doch das alles werden wir nie erfahren, weil die Amerner zwar auch nach der Pause ein mehr als ordentliches Spiel machten, ihnen jedoch der Anschluss nicht gelang. So war der Erfolg der Holzheimer dann letztlich doch souverän, auch weil Abdelkarim, der schon nach einer Stunde seine starke Leistung mit einem zweiten Treffer hätte krönen können, in der 89. Minute mit dem 3:0 endgültig den Deckel auf die Partie machte. Und danach setzte sich dann die Party in den vorbereiteten Aufstiegs-Shirts in Bewegung.