Zweimal 6:0! Teisbach und Tegernheim zahlen Lehrgeld

Am ersten Spieltag der Landesliga Mitte hat das Aufsteiger-Duo FC Teisbach und FC Tegernheim kräftig Lehrgeld zahlen müssen. Beide Teams gingen am Samstag mit 0:6 baden – Teisbach zu Hause gegen die SpVgg Lam, Tegernheim im Oberpfalzderby beim ASV Burglengenfeld. Dagegen zeigte Mitaufsteiger DJK Vornbach eine mehr als ordentliche Leistung, wenngleich im ersten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte kein Sieg heraussprang. Das Heimmatch gegen den TSV Bogen endete 1:1 unentschieden. Ohne Sieger gingen auch der völlig neuformierte TB 03 Roding und der SSV Eggenfelden auseinander. Den Ausgleich zum 2:2 erzielte der „V“ erst weit in der Nachspielzeit, durch einen aus Roding-Sicht diskutablen Foulelfmeter.



Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Wir haben uns vorgenommen, zum Auftakt daheim nicht zu verlieren. Dabei wussten wir nicht zu hundert Prozent, was uns erwartet. In Sachen Spielanteile waren wir in der ersten Halbzeit überlegen, hatten einen Pfostenschuss und ein, zwei weitere Möglichkeiten. Dementsprechend war der 0:1-Rückstand zur Halbzeit ein bisschen bitter. Auch in der zweiten Hälfte hatten wir viel Ballbesitz und waren am Drücker, ohne die großen Chancen zu haben – wobei Bogen zwei Hochkaräter hatte. Bei den klaren Torchancen hatte Bogen sogar ein leichtes Plus, weshalb das Unentschieden am Ende in Ordnung geht. Wir können und müssen mit dem Punkt leben.“







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir freuen uns, dass wir erfolgreich in die Saison gestartet sind. Der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt. Durch frühe Tore haben wir gleich die Euphorie von Teisbach ein wenig stoppen können. In der Folge haben wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht und einen verdienten Auswärtssieg eingefahren.“







Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir sind natürlich alle sehr glücklich, dass wir das Auftaktspiel erfolgreich gestalten konnten. Das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft. 6:0 ist natürlich ein schönes Ergebnis. Dennoch hätten wir noch eine Handvoll mehr Tore schießen können und verzeichneten einen weiteren Chancenwucher, worüber ich mich angesichts des Sieges aber nicht ärgere. Zum anderen haben wir den Gegner drei, vier Mal zum Toreschießen eingeladen. Zwei Mal traf Tegernheim Aluminium. In den 15, 20 Minuten nach der Halbzeit waren wir unachtsam. Daran müssen wir arbeiten. Nichtsdestotrotz überwiegt das Glücksgefühl; wir haben uns für eine richtig ordentliche Vorbereitung belohnt.“



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir haben heute auf die harte Tour erfahren müssen, was Landesliga-Fußball ist, was die Zweikampfhärte und das Läuferische angeht. Relativ schnell lagen wir mit 0:2 zurück. In der zweiten Halbzeit hatten wir in einer Phase das 2:1 auf dem Fuß. Hintenraus konnten wir jedoch nichts mehr entgegensetzen. Da war Burglengenfeld zu kaltschnäuzig und hat aus seinen Chancen das Maximale rausgeholt. In Summe ein absolut verdienter Sieg für Burglengenfeld. Am Dienstag wollen wir uns natürlich rehabilitieren.“







Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „In den ersten 10, 15 Minuten hatte Eggenfelden mehr Spielanteile, dann hat sich jedoch durch gute Chancen unser Führungstor abgezeichnet. Durch eine Umschaltsituation legten wir das 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit verzeichneten wir zwei Pfostenschüsse, während Eggenfelden die Latte traf. Der Elfmeter in der Nachspielzeit zum 2:2 war sehr diskutabel. Bitter für uns, dass wir die drei Punkte auf diesem Wege hergegeben haben. Trotzdem bin ich absolut stolz auf die Leistung meiner Spieler, die eine hohe Intensität gezeigt und gut gegen den Ball gearbeitet haben. Das ist die Basis.“