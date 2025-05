Zweimal 5:0! TSV Jesingen und Eislingen lassen Gegnern keine Chance!

---

Der TSV Jesingen hat mit einer fulminanten Vorstellung seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegen einen über weite Strecken überforderten TSV Oberboihingen dominierte die Mannschaft von Trainer Cesare D’Agostino von Beginn an und schraubte das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Argjend Shalaj eröffnete in der 26. Minute mit einem satten Linksschuss die Partie, ehe Sascha Flegel neun Minuten später nach einem Konter auf 2:0 erhöhte. Direkt nach der Pause traf Rodrigo Portela Pais per Distanzschuss zum 3:0 (49.). Oberboihingen fand auch in der zweiten Hälfte kein Mittel gegen die dynamischen Jesinger. So war es erneut Argjend Shalaj, der mit seinen Treffern in der 70. und 88. Minute den Endstand besorgte und damit einen lupenreinen Hattrick schnürte. Mit diesem überzeugenden Sieg rückt Jesingen vorübergehend auf Rang acht vor – und sendet ein klares Signal in Richtung gesichertes Mittelfeld. Oberboihingen hingegen musste nach der vierten Pleite in Folge einen herben Dämpfer im Kampf um Platz drei hinnehmen. ---

Der 1. FC Eislingen zeigt im Aufstiegsrennen weiter keine Schwächen und ließ dem abstiegsbedrohten TSV Deizisau keine Chance. In einer einseitigen Partie agierten die Gäste über 90 Minuten spielbestimmend und kamen verdient zu einem Kantersieg. Nach einer zunächst torlosen ersten Hälfte erhöhte die Elf von Tim Schöller in Durchgang zwei das Tempo deutlich. Michael Renner brach in der 54. Minute den Bann, als er aus kurzer Distanz einschob. Nur vier Minuten später verwandelte Salih Egrlic einen Foulelfmeter sicher zum 0:4 (58.). Den Schlusspunkt setzte Haydar Öztürk mit einem satten Abschluss in der 74. Minute. Während Deizisau weiterhin tief im Abstiegssumpf steckt, festigt Eislingen mit nun 62 Punkten den zweiten Tabellenplatz – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Köngen. Der Showdown um die Meisterschaft bleibt damit hochspannend. ---

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr AC Catania Kirchheim Catania Kirc TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Tabellenführer TSV Köngen ist zu Gast beim abstiegsbedrohten AC Catania Kirchheim. Köngen möchte seine Spitzenposition behaupten, während Catania jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigt. ---

Im Duell der Tabellennachbarn geht es für beide Teams um den Klassenerhalt. SC Geislingen II möchte nach der Niederlage gegen AC Catania Kirchheim zurück in die Erfolgsspur finden, während Plochingen mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten könnte. ---

Der 1. FC Heiningen trifft auf den VfL Kirchheim/Teck. Heiningen will nach der Niederlage gegen Frickenhausen zurück in die Erfolgsspur finden, während Kirchheim im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt. ---

Türkspor Nürtingen 73 empfängt den 1. FC Frickenhausen in einem Spiel, das für beide Mannschaften von Bedeutung ist. Während Türkspor Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt, will Frickenhausen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren. ---

Die TSG Salach trifft auf den Tabellendritten SV Ebersbach/Fils. Salach möchte nach dem überzeugenden Sieg gegen Oberboihingen nachlegen, während Ebersbach seine Position im oberen Tabellendrittel festigen will. ---

Spieltext FC Donzdorf - TSV Berkheim

Der 1. FC Donzdorf empfängt das Schlusslicht TSV Berkheim. Donzdorf will mit einem Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, während Berkheim dringend Punkte benötigt, um die rote Laterne abzugeben.

