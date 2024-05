Zweimal 1:3 aus Chamer Sicht

Am vergangenen Samstagnachmittag empfing die U16 des ASV Cham die SpVgg SV Weiden II zum Duell in der BOL Oberpfalz. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite passte Wittenzellner zur völlig freistehenden Zollner, doch die U17-Nationalspielerin konnte die Kugel nicht im Gehäuse der Gäste unterbringen. Im Gegenzug folgte der frühe Schock für den ASV, als Maghribi (3.) nach einem Schnittstellenpass frei vor Liegl auftauchte und an diesem vorbei zum 1:0 für Weiden einschob. Die Mannschaft um Kapitän Semmelbauer spielte trotz des Gegentreffers mutig nach vorne und wurde dafür in der 16. Spielminute belohnt. Idrizi markierte den Ausgleich. Der Chamer hatte kurz darauf die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Gäste-Keeper. Nach einem langen Ball war Wittenzellner auf und davon, konnte letztlich nur noch durch ein Foul im Sechzehner gestoppt werden. Der Gefoulte trat selbst an, fand jedoch im sehr gut aufgelegten Weidener Schlussmann Boehm seinen Meister. Somit endete eine spielerisch enorm ansehnliche erste Halbzeit mit 1:1. Im zweiten Spielabschnitt nutzte der Gast aus Weiden einen Fehlpass im Chamer Spielaufbau eiskalt aus und ging durch Bucher (47.) wiederholt in Führung. Diese baute erneut Maghribi (51.) nur wenige Augenblicke später zum 3:1 aus. Von diesem Nackenschlag konnte sich das ASV-Team nicht mehr erholen und musste nach einer schwachen zweiten Hälfte die Heimniederlage hinnehmen.

Im Nachholspiel gastierte die U16 am Mittwochvormittag beim Tabellenzweiten SV Raigering. Allerdings fehlten Mißlinger, Münch, Blass, Heigl T. und Albaker verletzungsbedingt sowie Hersina, Wanninger und Irrgang. Trotz der zahlreichen Ausfälle nahmen sich die ASV-Junioren auch dank der großen Unterstützung aus der U15 einiges vor. Die Truppe um Mittelfeldantreiber Meier war von Beginn an spielbestimmend. Im Laufe der ersten Halbzeit verwehrte der Unparteiische dem Gast aus Cham nach Aktionen gegen Meier und Wittenzellner gleich doppelt einen Elfmeter. Umso überraschender die Pausenführung der Panduren durch Simon (37.). Auch im zweiten Spielabschnitt drückte die Laußer-Truppe aufs Tempo, was fehlte, war das überfällige Tor. Dies gelang schließlich Semmelbauer in der 67. Minute, als der ASV-Leader nach einer Ecke von Meier am höchsten stieg und einköpfte. Der ASV war in dieser Phase drückend überlegen, musste jedoch einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Sen (69.) traf zum 2:1. Es begann ein endloses Anrennen bis hinein in die Nachspielzeit, wo man endgültig alles nach vorne warf. Dies wurde mit dem 3:1 für Raigering durch Piehler (80.+1) bestraft. „Leider konnten wir uns für eine spielerisch und kämpferisch tolle Leistung nicht belohnen. Dennoch können wir auf die Leistung aufbauen und wollen am kommenden Wochenende in die Erfolgsspur zurückkehren“, gibt sich Laußer optimistisch. Nächster Gegner ist der FC Weiden-Ost. Anstoß auf dem Sportgelände in Weiden ist am Sonntag um 11:00 Uhr.