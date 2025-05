Zweimal 120min, zweimal Elfern! Hofkirchen überlebt, Regen steigt ab!

Es war vor Spannung kaum noch auszuhalten! Die Partie schaukelte sich mehr und mehr auf! Beide Teams, die erst enorm nervös, fehlerbehaftet und gehemmt agierten, waren plötzlich voll in Schwung, nahmen das Visier hoch und lieferten eine absolut spannende und tolle zweite Halbzeit ab! Kurios: In Führung ging stets der TSV Regen, auch wenn zumeist Hofkirchen den Tick näher dran war. Thomas Wölfl versenkte eine Hofbauer-Flanke von rechts am langen Pfosten (60.). Es war die allererste dicke Torchance des TSV im Spiel überhaupt!



Doch Hofkirchen schlug stets zurück! Chip-Ball von Julian Trautwein durchs Zentrum auf Alex Fürst, der souverän flach links am Keeper vorbei vollstreckte (70.)! Spannung pur! Dann ein Schubser von Maxi Kasberger an Thomas Wölfl, klarer Elfmeterpfiff! Doch der Gefoulte schoss selbst und scheiterte flach rechts an SVH-Schlussmann Adrian Weber (84.). Es wäre die Vorentscheidung gewesen, könnte man sagen. Allerdings traf Regen wenig später zum 1:2 und brachte die Führung ja trotzdem nicht über die Zeit!



Flankenwechsel auf rechts. Thomas Wölfl brachte den Ball zurück ins Zentrum, wo Lucas Paukner per Schlenzer versenkte (89.). Doch die vierminütige Nachspielzeit reichte Hofkirchen! Einwurf Fürst von rechts, tief rein. Cernota am rechten Fünfereck, legt ab auf Andrei Ratiu und der trifft aus spitzem Winkel zu vielumjubelten Ausgleich (90.+3)! Also doch die Verlängerung, in der erst Hofkirchen, dann Regen näher dran war an der Entscheidung! Und so musste für beide schon wieder das Elfmeterschießen herhalten!



Bei Regen scheiterte erst Lukas Keller mit einem schwach geschossenen Versuch an SVH-Schlussmann Adrian Weber. Dann allerdings setzte Hofkirchens Spielertrainer Alex Fürst seinen Elfmeter über den Kasten. Vorm entscheidenden Fünften war alles wieder pari. Weil Tom Schreder dann allerdings meilenweit links daneben zielte, und Petru Remneantu seinen Elfer in die Maschen "zitterte", stand der Hofkirchener Triumph vom Punkt fest. Nun bleiben also zwei Chancen für den Vize der Kreisliga Passau auf den Bezirksliga-Aufstieg! Entweder der FC Künzing setzt sich in Hin- und Rückspiel gegen Chiemgau Traunstein durch. Oder man gewinnt am Freitagabend "Spiel 7" gegen die Sportgemeinschaft Mallersdorf/Grafentraubach (18:15 Uhr in Haidlfing). Nur wenn einer dieser beiden Fälle eintritt, wird's was für den SVH!