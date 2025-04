Zweimal 10:0, verrückte A-Klasse & ein 6:0 mit zehn Mann

Er kann es immer noch: Der langjährige Landesliga-Techniker Arber Morina markierte für Fortuna Regensburg II kurz vor Spielende mit einem direkten Freistoßtor den 5:4-Siegtreffer. – Foto: Florian Würthele

Auch das zurückliegende Wochenende im Oberpfälzer Amateurfußball hatte wieder allerhand zu bieten. Da wäre unter anderem ein zweistelliger Kantersieg in der Bezirksliga, wilde Achterbahnfahrten oder eine A-Klassen-Staffel, die verrückt spielte. Eine Auswahl an Highlights.



Einen alles andere als gewöhnlichen Heimsieg feierte die SpVgg Pfreimd in der Bezirksliga Nord. Gegner TuS Schnaittenbach wurde in alle Einzelteile zerlegt. 10:0 hieß es am Ende. Ralph Egeter, der Spielertrainer der Gäste, hat gegenüber FuPa eine simple Erklärung für dieses Debakel parat: „Wir mussten wirklich mit dem letzten Aufgebot spielen, von Alte Herren über reaktivierte Spieler bis hin zum Betreuer. Zudem noch angeschlagene Spieler, die eigentlich noch gar nicht auf dem Platz stehen sollten.“ Trotz des personellen Engpasses hofft der designierte Absteiger nach wie vor auf den allerersten Saisonsieg. „Hoffentlich geht's nun mit einem größeren Kader weiter.“







In der A-Klasse Ost sorgte Flossenbürg für ein Comeback der besonderen Art. Beim Gastspiel in Parkstein lag der TSV rasch mit 0:2 hinten und ging mit einem 1:3-Rückstand in die Halbzeitpause. Bei diesem Spielstand blieb es bis 20 Minuten vor Schluss. Doch Flossenbürg gab sich noch nicht geschlagen, schoss innerhalb von zehn Minuten vier Tore. Der Endstand: 3:5.



Neben den angesprochenen Flossenbürgern sorgten weitere Mannschaften für tolle Aufholjagden. Unter anderem drei Kreisligisten: der SV Burgweinting, der in Oberhinkofen aus einem 1:3-Rückstand ein 5:3 machte, die SG Lohberg I/Lam II, die durch einen ultra-späten Doppelpack von Martin Pongratz (93. und 96.) zu Hause noch zu einem 3:3 kam, oder der TSV Stulln. Im Lokalderby gegen Schmidgaden lag der lange mit 1:2 zurück, um mit drei späten Treffern noch 4:2 zu siegen. In der Kreisklasse münzte „Fast-Meister“ SG Hohenschambach ein 0:2 in ein 4:2 um. Das gleiche Kunststück gelang der Zweitvertretung des SV Thenried. Und die SG Grafenwiesen II/Bad Kötzting III schoss am Freitagabend in der 88. und 92. Minute noch ein 2:2-Remis heraus.







Einen verrückten Spieltag sah die A-Klasse 1 im Kreis Regensburg. Vier von sieben Partien mündeten in einem Kantersieg mit mindestens einem halben Dutzend Toren für das Siegerteam. Das hat Seltenheitswert! 10:0, 7:1, 6:0 und 6:1 lauteten die Resultate. Den Vogel schoss dabei der FC Mintraching II ab, der Wiesent II zweistellig deklassierte.







A-Klassist FC Mintraching II machte es zu Hause zweistellig. – Foto: Felix Schmautz









Ein 6:0-Triumph eines Tabellenzweiten gegen den -elften, das ist so besonders freilich nicht. Die Umstände sind es aber im Falle des A-Klassisten SV Waldeck. Schon nach fünf Minuten sah ein SV-Verteidiger wegen Notbremse die rote Karte. Die nun folgende, ewig lange zahlenmäßige Unterzahl hinderte die Mannschaft aber nicht daran, kurzen Prozess mit dem FC Vorbach II zu machen – und das noch dazu auswärts.







Eine Achterbahnfahrt erlebte die Regensburger Kreisklasse 2 bereits letzten Mittwoch. Da lieferten sich die SG Fortuna II/Bosna Regensburg und der SV Zeitlarn ein wildes Hin und Her. Höhepunkt in der 89. Minute: Fortunas Bayernliga-Cheftrainer Arber Morina schweißte einen Freistoß aus 25 Metern zum 5:4-Sieg in die Maschen. Der 37-jährige, langjährige Landesliga-Techniker scheint es nicht verlernt zu haben.







Bleiben wir kurz in der Kreisklasse 2. Da kam es zum Spitzenspiel des Ersten gegen den Zweiten. Und – Überraschung – der Rangzweite SC Regensburg II setzte sich deutlichst mit 5:1 durch. Zwar hat der FC Laub an der Tabellenspitze weiterhin einen komfortablen Vorsprung, allerdings ist die frühzeitige Meisterfeier erstmal vertagt.







Bei den Frauen stach eine Begegnung der Bezirksliga Nord ins Auge. Hier lieferten sich der FT Eintracht Schwandorf und der TSV Neudorf ein Neun-Tore-Spektakel mit einigen Wendungen. 0:1, 2:1, 2:4, 4:4, 4:5 – so lautete die Torfolge. Als alles schon mit einem Unentschieden rechnete, traf Neudorf in der Nachspielzeit zum Auswärtssieg.







Beim Regensburger Stadtverein Serbischer Club-Donau gab es binnen kürzester Zeit eine Flut an persönlichen Strafen. Zwischen Minute 68 und 76 zeigte der Schiedsrichter zwei glattrote und eine gelbrote Karte. Zudem gab es eine Zehn-Minuten-Strafe und einen Elfmeter. Das Match gewannen die Serben letztlich mit 3:1 gegen den FK Phönix.





Bleibt noch der obligatorische Blick auf die treffsichersten Schützen des Wochenendes. Und hier machte es eine Frau vor, wie es geht. Celina Mühlbauer steuerte fünf Tore zum 8:1-Heimsieg ihres SV Lohberg bei. Niemand traf so häufig. Jeweils vier Mal waren Thomas Mirbeth (SC Endorf), Timo Bayer (SV Illschwang) und Magdalena Meier (SG Winklarn Frauen) erfolgreich. Für die „Dritte“ des TuS Rosenberg erzielte Deli Neziraj einen Blitz-Hattrick (79./84./86.).







Das waren die torhungrigsten Teams



Kreis Regensburg

A-Klasse 1: Mintraching II – Wiesent II 10:0

A-Klasse 1: Sulzbach II – Mötzing/Sünching II 1:7

A-Klasse 1: Bach/Donaustauf II – Rosenhof 0:6

A-Klasse 4: Aichkirchen – Riedenburg II 6:0

A-Klasse 1: Hofdorf – Alteglofsheim II 6:1

A-Klasse 4: Lengenfeld/Velburg II – Parsberg II 2:6





Kreis Amberg/Weiden

A-Klasse Ost: SG Waidhaus – Schirmitz II 7:0

B-Klasse Süd: Rosenberg III – Rieden III/Vilshofen II 7:1

B-Klasse Ost: SG Neukirchen C II – Windischeschenbach II 7:2

A-Klasse Nord: Kauerhof II – Illschwang 0:6

A-Klasse West: Vorbach II – Waldeck 0:6

A-Klasse West: Kulmain II – Mehlmeisel/Fichtelberg 6:0

A-Klasse Nord: Germania Amberg II – Loderhof/Sulzbach 2:6





Kreis Cham/Schwandorf

Bezirksliga Nord: Pfreimd – Schnaittenbach 10:0

Frauen Kreisliga 2: Lohberg – Schorndorf 8:1

A-Klasse Ost: Ottenzell II – Furth im Wald II 7:1