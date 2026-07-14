Zweikampfmaschine Benny Auburger erklärt Landsberg-Aus Wechsel nach Vilzing von Lara Marjanovic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Benedikt Auburger (li.) verlässt nach zwei Jahren Landsberg und schließt sich der DJK Vilzing an. – Foto: Simon Eiler/FuPa

Nach elf Jahren in München kehrt Benedikt Auburger seiner Wahlheimat den Rücken. Der 25-Jährige blickt auf zwei schöne Jahre in Landsberg zurück.

Landsberg – Trotz historischem Aufstieg und zwei erfolgreichen Jahren in Landsberg ist Schluss. Benedikt Auburger verlässt den TSV und kehrt München den Rücken – seiner Wahlheimat, in der er elf Jahre lebte und für Stationen wie 1860 II und Türkgücü München spielte. Stattdessen zieht er zurück in die Heimat und schließt sich der DJK Vilzing an. Eigentlich hatte Auburger seinen Verbleib in Landsberg fest eingeplant. „Ich hab gesagt, dass ich auf jeden Fall bleibe, wenn wir aufsteigen“, erklärt Auburger im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Doch schon im Frühjahr musste er eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. „Ich kann meine Zukunft nicht nur von einem Aufstieg oder Nichtaufstieg abhängig machen.“

Benedikt Auburger verlässt Landsberg und zieht zurück in seine Heimat Dass die Wahl schließlich auf Vilzing fiel, kam nicht völlig überraschend. Der Regionalligist hatte bereits in der Vergangenheit Interesse signalisiert. „Es war einfach ein Bauchgefühl“, so Auburger. „Mich hat in München nichts mehr gehalten.“ Also ging es für den 25-Jährigen von der riesigen Großstadt zurück in sein „1000-Einwohner-Heimatdorf“. In der Oberpfalz gefällt es Auburger sehr. „Wenn ich mit dem Auto durchs Dorf fahre, treffe ich gefühlt alle zehn Meter Verwandte“, scherzt Auburger. „Ich fühle mich daheim sehr wohl, mit meiner Familie um mich herum.“