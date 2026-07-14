Zweikampfmaschine Benny Auburger erklärt Landsberg-Aus

Nach elf Jahren in München kehrt Benedikt Auburger seiner Wahlheimat den Rücken. Der 25-Jährige blickt auf zwei schöne Jahre in Landsberg zurück.
Landsberg – Trotz historischem Aufstieg und zwei erfolgreichen Jahren in Landsberg ist Schluss. Benedikt Auburger verlässt den TSV und kehrt München den Rücken – seiner Wahlheimat, in der er elf Jahre lebte und für Stationen wie 1860 II und Türkgücü München spielte. Stattdessen zieht er zurück in die Heimat und schließt sich der DJK Vilzing an.
Eigentlich hatte Auburger seinen Verbleib in Landsberg fest eingeplant. „Ich hab gesagt, dass ich auf jeden Fall bleibe, wenn wir aufsteigen“, erklärt Auburger im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Doch schon im Frühjahr musste er eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. „Ich kann meine Zukunft nicht nur von einem Aufstieg oder Nichtaufstieg abhängig machen.“
Dass die Wahl schließlich auf Vilzing fiel, kam nicht völlig überraschend. Der Regionalligist hatte bereits in der Vergangenheit Interesse signalisiert. „Es war einfach ein Bauchgefühl“, so Auburger. „Mich hat in München nichts mehr gehalten.“ Also ging es für den 25-Jährigen von der riesigen Großstadt zurück in sein „1000-Einwohner-Heimatdorf“.
In der Oberpfalz gefällt es Auburger sehr. „Wenn ich mit dem Auto durchs Dorf fahre, treffe ich gefühlt alle zehn Meter Verwandte“, scherzt Auburger. „Ich fühle mich daheim sehr wohl, mit meiner Familie um mich herum.“
Leicht fiel ihm die Entscheidung aber nicht. „Die Truppe zu verlassen, war am schmerzhaftesten“, so Auburger. „Das war echt ein geiler Haufen.“ Der außergewöhnliche Zusammenhalt und Teamspirit der Mannschaft seien aus seiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg gewesen. „Die Mentalität der Gruppe war einmalig – wir waren einfach eine Einheit.“ Und das auf und neben dem Platz.
Vor allem an seine erste Saison im Trikot der Landsberger erinnert sich der schnelle und zweikampfstarke Außenbahnspieler gerne. „Zum Zeitpunkt meines Wechsels hatten wir vier Punkte – dann haben wir den Bock umgestoßen und eine richtige Siegesserie hingelegt.“
Der größte Moment seiner Zeit in Landsberg bleibt jedoch der Aufstieg. „Ich bin davor in meinem Leben noch nie aufgestiegen.“ Auburger saß im Auto, als er die Nachricht erhielt, dass Landsberg rein rechnerisch aufgestiegen sei. „Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen, und war so glücklich wie noch nie.“ Teil eines historischen Erfolgs gewesen zu sein, erfüllt ihn bis heute mit großem Stolz. „Wir haben dann ganz spontan eine Aufstiegsfeier gemacht.“
Bei der DJK Vilzing möchte sich Auburger zunächst einen Stammplatz erarbeiten. Den Sprung von der Bayern- in die Regionalliga sieht er allerdings gelassen. Einen ähnlichen Schritt hatte er bereits beim Wechsel von der U21 der Löwen zu Türkgücü erlebt. „Man merkt schon, dass da ein ganz anderes Feuer drin ist“, so Auburger. „Wenn man einen Fehler macht, wird man eiskalt bestraft.“
Genau dieser Herausforderung möchte sich der 25-Jährige stellen. Vilzing erreichte letzte Saison den fünften Tabellenplatz. „Einen Platz höher – das wäre natürlich ein Traum.“ Für die Mannschaft aus der Oberpfalz geht es am 24. Juli wieder los. Vilzing trifft um 18:30 Uhr auf den Meister, den 1. FC Nürnberg II.