Zweikampfhärte ist jetzt das A und O beim BCF

Wolfratshauser wollen sich in Pullach rehabilierten von den jüngsten Niederlagen

Galgenhumor ist in schier aussichtslosen Situationen kein schlechter Wegbegleiter. Florian Ächter scheint sich damit auszukennen. „Wir probieren es weiter“, frotzelt der Trainer vor dem Gastspiel seines BCF Wolfratshausen beim SV Pullach (Sa., 14 Uhr). Aber was soll er auch anderes sagen? Aufgeben ist für ihn keine Option, und die Mannschaft aus wegen augenscheinlicher Aussichtslosigkeit aus dem Spielbetrieb zu nehmen, erst recht nicht. Vielmehr als das Tagesgeschäft anzunehmen, bleibt nicht übrig – und sei es auch noch so schwer.

Neben einem strengeren Umgang mit den Fußballern ging es für dn Trainer auch um eine dezidierte Aufarbeitung der 1:7-Klatsche gegen den MTV München, aber auch eine detaillierte Vorbereitung auf den kommenden Gegner. Die Quintessenz der letzten Woche ist relativ eindeutig: Das Team ist zu brav im Umgang mit Gegenspielern. „Zweikampfhärte ist das A und O“, betont Ächter. Man müsse die Duelle „mit der nötigen Emotionalität und Intensität“ führen. Oder wie es der Farcheter Trainer in seiner barocken niederbayerischen Art erklärt: „Entweder ist der Ball an dir vorbei oder der Gegner – aber nicht beide.“

Angesprochen wurde auch, dass die Räume nicht oder nicht konsequent bespielt wurden. Eigenwilligkeiten, die der 42-Jährige fortan nicht mehr duldet: „Wer meint, er hat seinen eigene Plan, wird sich schnell auf der Bank wiederfinden.“ Und das losgelöst von Namen oder Bedeutung des Jeweiligen. „Hat ja eh noch keiner überzeugt“, schiebt der Coach schnippisch nach. Zudem reibt sich Ächter an der Unselbstständigkeit seiner Mannen. Er sei als Trainer in der Bezirksliga „kein Dauerkommentator“, wie es im Jugendbereich oftmals notwendig sei: „Nach drei oder vier Jahren im Herrenbereich bist du entweder angekommen oder eben nicht.“ Seinen hypothetischen Gedanken, dass es einige „vielleicht nicht besser können“, relativiert Ächter insoweit, als er dem Großteil des Teams das Format nicht abspricht. „Aber einige sind zu viel mit sich selbst beschäftigt.“ Weil, oder gerade wenn man wöchentlich eine auf die Mütze bekommt.

Von den heutigen Gastgebern hat der Coach indes eine glasklare Vorstellung: Ein halbes Dutzend Spieler habe eine Vita, an die kein BCF-Kicker auch nur annähernd hinschmecken könne. Dieses Akteure bilden eine „stabile Achse“, um die junge Kräfte eingebaut werden. Dort wolle man ansetzen.