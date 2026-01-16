Zweikampf um Platz im KFC-Tor neu entbrannt

Dass Fußballtrainer ihre Startformation hin und wieder verändern, ist ein völlig normaler Vorgang. Meistens bezieht sich das aber nicht auf die Position des Torhüters, da die allermeisten Trainer sich auf eine klare Nummer eins festlegen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein fester Torwart, der mit der Verteidigungsreihe eine Einheit bildet, sorgt für Stabilität und Kontinuität. Diese Erfahrung kann in manchen Spielsituationen die notwendige Ruhe und Sicherheit bringen.
Insofern war die Entscheidung, die Julian Stöhr und sein Trainerteam zu Beginn der Oberliga-Spielzeit mitteilten, schon eine eher ungewöhnliche. Die beiden Neuverpflichtungen Jonas Holzum (SV Sonsbeck) und Rafael Hester (SpVgg Erkenschwick) sollten sich zunächst einen Zweikampf im Tor um den Status als Nummer eins liefern und abwechselnd zwei Spiele am Stück bestreiten. Nach der Hinrunde habe man sich dann zusammensetzen und die Situation analysieren wollen, ob es dann eine klare Nummer eins geben würde oder ob die Rochade im KFC-Tor die gesamte Oberliga-Spielzeit so weitergeht. Dieses Szenario ist inzwischen hinfällig, Hester hat den KFC Uerdingen nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen und sich dem Bezirksligisten FC Recklinghausen 96 angeschlossen.
Klar war hingegen von Anfang an, dass Noah Koch, der aus der Jugend von Rot-Weiss Essen stammt, als dritter Torwart und somit als reine Ergänzung fungieren sollte. Er hat bislang auch kein Pflichtspiel absolviert und stand lediglich in vier Testspielen auf dem Platz. Auch er hat inzwischen aber den Verein verlassen und hat sich, wie Mitspieler Kingsley Marcinek, dem SV Schermbeck angeschlossen.
Allerdings ist die Entscheidung vor dem Hintergrund, dass der Kader in der Sommerpause komplett neu zusammengestellt werden musste und man nur die Saisonvorbereitung als Entscheidungsgrundlage hatte, eventuell auch etwas eher nachzuvollziehen. Wichtig für die Torhüter einer Mannschaft ist freilich auch der Torwarttrainer. Und der konnte nicht die komplette Vorbereitung begleiten und hatte so noch weniger Zeit, seine Expertise einzubringen.
Der Plan sah also vor, dass Rafael Hester gegen Bergisch Born im Niederrheinpokal und am ersten Spieltag gegen Baumberg im Tor steht und Jonas Holzum dann bei seinem Ex-Klub SV Sonsbeck sowie gegen den SV Biemenhorst die Chance erhält. Dann sollte Hester wieder ins Tor rücken.
Das tat er auch am dritten Spieltag beim Gastspiel in Büderich. Das 1:4 markierte die erste Niederlage unter Julian Stöhr, nachdem der Klub die gesamte Vorbereitung sowie den Saisonstart ungeschlagen geblieben war. Es sollte sein letzter Pflichtspieleinsatz für den KFC bleiben. Das war allerdings nicht den vier Gegentoren geschuldet, an denen Hester wenig bis keine Schuld traf. Auch gegen Biemenhorst im Pokalspiel sollte der erfahrene Hester das Tor hüten, er fiel jedoch angeschlagen aus. So rückte Holzum ins Tor – und spielte sich fest. Das lag auch daran, dass Hester, als er wieder fit war, aus beruflichen Gründen nicht immer die Trainingseinheiten absolvieren konnte, wie Trainer Julian Stöhr betonte. Dadurch war er dann für die Startformation keine Option mehr, teilweise fehlte er auch ganz im Spieltagskader. Im Oktober absolvierte er noch das Testspiel bei Victoria Mennrath über die gesamte Distanz. Weitere Spiele im KFC-Trikot gab es für Hester nicht.
Dafür hat der KFC Uerdingen den Stammtorhüter des Ligakonkurrenten FC Büderich, Justin Möllering, verpflichtet. Möllering hatte an der 1:4-Niederlage des KFC in Büderich in der Hinrunde großen Anteil, mit mehreren guten Paraden brachte er den KFC-Angriff zur Verzweiflung. Es ist unwahrscheinlich, dass Möllering nach vielen erfolgreichen Jahren seinen Verein verlässt, um sich beim KFC auf die Bank zu setzen. Der Zweikampf um die Nummer eins im Tor der Uerdinger ist damit also vermutlich wieder eröffnet. Ob der KFC auch auf den Abgang von Noah Koch reagieren wird, ist unklar. Angesichts der beiden Top-Torhüter Holzum und Möllering dürften die Einsatzzeiten für einen dritten Keeper aber gegen Null tendieren.
