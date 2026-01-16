Jonas Holzum erhält neue Konkurrenz im Kampf um die Nummer eins im KFC-Tor. – Foto: Ralph Görtz

Zweikampf um Platz im KFC-Tor neu entbrannt In der Hinrunde hatte sich Jonas Holzum gegen Rafael Hester im Duell um den Platz zwischen den Pfosten des Oberligisten durchgesetzt. Letzterer ist nun weg, dafür ist mit Justin Möllering ein neuer Herausforderer da. Noah Koch hingegen verlässt den Verein.

Dass Fußballtrainer ihre Startformation hin und wieder verändern, ist ein völlig normaler Vorgang. Meistens bezieht sich das aber nicht auf die Position des Torhüters, da die allermeisten Trainer sich auf eine klare Nummer eins festlegen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein fester Torwart, der mit der Verteidigungsreihe eine Einheit bildet, sorgt für Stabilität und Kontinuität. Diese Erfahrung kann in manchen Spielsituationen die notwendige Ruhe und Sicherheit bringen.

Torwart-Rotation als Grundprinzip Insofern war die Entscheidung, die Julian Stöhr und sein Trainerteam zu Beginn der Oberliga-Spielzeit mitteilten, schon eine eher ungewöhnliche. Die beiden Neuverpflichtungen Jonas Holzum (SV Sonsbeck) und Rafael Hester (SpVgg Erkenschwick) sollten sich zunächst einen Zweikampf im Tor um den Status als Nummer eins liefern und abwechselnd zwei Spiele am Stück bestreiten. Nach der Hinrunde habe man sich dann zusammensetzen und die Situation analysieren wollen, ob es dann eine klare Nummer eins geben würde oder ob die Rochade im KFC-Tor die gesamte Oberliga-Spielzeit so weitergeht. Dieses Szenario ist inzwischen hinfällig, Hester hat den KFC Uerdingen nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen und sich dem Bezirksligisten FC Recklinghausen 96 angeschlossen. Klar war hingegen von Anfang an, dass Noah Koch, der aus der Jugend von Rot-Weiss Essen stammt, als dritter Torwart und somit als reine Ergänzung fungieren sollte. Er hat bislang auch kein Pflichtspiel absolviert und stand lediglich in vier Testspielen auf dem Platz. Auch er hat inzwischen aber den Verein verlassen und hat sich, wie Mitspieler Kingsley Marcinek, dem SV Schermbeck angeschlossen. Allerdings ist die Entscheidung vor dem Hintergrund, dass der Kader in der Sommerpause komplett neu zusammengestellt werden musste und man nur die Saisonvorbereitung als Entscheidungsgrundlage hatte, eventuell auch etwas eher nachzuvollziehen. Wichtig für die Torhüter einer Mannschaft ist freilich auch der Torwarttrainer. Und der konnte nicht die komplette Vorbereitung begleiten und hatte so noch weniger Zeit, seine Expertise einzubringen.