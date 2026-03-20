Zweikampf um die Spitze: Sielow und Schlieben im Fernduell

– Foto: Lutz Knüpfer

In der Landesklasse Süd steht der 19. Spieltag bevor, an dem die Entscheidung um die Tabellenspitze in eine entscheidende Phase tritt. Während sich die Topteams im Fernduell keine Fehler erlauben dürfen, geht es für die Mannschaften im Tabellenkeller um wertvolle Punkte gegen den drohenden Abstieg.

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Im Mittelfeld trifft der Tabellenachte aus Luckau auf den direkten Verfolger aus Spremberg. Luckau weist derzeit 26 Punkte auf, während der Spremberger SV mit 23 Zählern knapp dahinter rangiert. Die Gastgeber werden versuchen, die Bilanz gegen den SV zu korrigieren, nachdem das Hinspiel mit einem 3:1-Sieg für Spremberg endete.

Morgen, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

In Sielow trifft der aktuelle Tabellenführer auf das Schlusslicht der Liga. Die SG Sielow führt das Klassement mit 41 Punkten an, während die SG Burg nach 18 Spielen lediglich 10 Punkte vorweisen kann. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, die Sielow mit 8:0 für sich entschied. Für die Gäste aus Burg geht es nach dem deutlichen Hinspiel-Ergebnis vor allem darum, defensiv stabiler aufzutreten.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite Schlieben lauert mit 40 Punkten nur einen Zähler hinter der Spitze und ist gegen den Zehnten aus Großräschen zum Siegen verdammt. Großräschen hat aktuell 20 Punkte auf dem Konto. Bereits im Hinspiel konnte sich Schlieben mit einem 3:1 durchsetzen und wird alles daran setzen, den Druck auf Sielow durch einen Heimsieg hochzuhalten.

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

Die SG Friedersdorf steckt mit 12 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz tief im Abstiegskampf. Der Gegner aus Peitz rangiert mit 28 Punkten auf einem soliden sechsten Platz. Im Hinspiel dominierten die Peitzer das Geschehen und gewannen souverän mit 3:0. Für Friedersdorf ist es eine wichtige Gelegenheit, den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederherzustellen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH

Der Tabellenvierte aus Herzberg empfängt den SC Spremberg. Während Herzberg mit 33 Punkten im oberen Tabellendrittel etabliert ist, kämpft der SC Spremberg als Tabellenvorletzter mit 10 Punkten um den Klassenerhalt. Das Hinspiel in Spremberg endete mit einem klaren 3:0-Erfolg für den VfB Herzberg.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

In diesem Duell treffen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Der FC Bad Liebenwerda belegt mit 15 Punkten den zwölften Rang, während der SV Lausitz Forst mit 19 Punkten auf Platz elf steht. Dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, zeigte bereits das Hinspiel, das in einem torreichen 3:3-Unentschieden endete.

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Die Germania aus Peickwitz steht mit 12 Punkten auf dem 14. Platz und benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg. Die Aufgabe gegen den Tabellenfünften aus Groß Gaglow (31 Punkte) gestaltet sich jedoch schwierig. Das Hinspiel war mit einem 9:0 für Groß Gaglow eine deutliche Angelegenheit, die Peickwitz nun vor heimischem Publikum vergessen machen will.

Morgen, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH