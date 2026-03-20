 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Zweikampf um die Spitze: Sielow und Schlieben im Fernduell

Landesklasse Süd: Sielow und Schlieben trennt nur ein Punkt, während im Keller um den Klassenrerhalt gekämpft wird.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lutz Knüpfer

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LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

In der Landesklasse Süd steht der 19. Spieltag bevor, an dem die Entscheidung um die Tabellenspitze in eine entscheidende Phase tritt. Während sich die Topteams im Fernduell keine Fehler erlauben dürfen, geht es für die Mannschaften im Tabellenkeller um wertvolle Punkte gegen den drohenden Abstieg.

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Morgen, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
15:00

Im Mittelfeld trifft der Tabellenachte aus Luckau auf den direkten Verfolger aus Spremberg. Luckau weist derzeit 26 Punkte auf, während der Spremberger SV mit 23 Zählern knapp dahinter rangiert. Die Gastgeber werden versuchen, die Bilanz gegen den SV zu korrigieren, nachdem das Hinspiel mit einem 3:1-Sieg für Spremberg endete.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
SG Burg
SG BurgSG Burg
15:00

In Sielow trifft der aktuelle Tabellenführer auf das Schlusslicht der Liga. Die SG Sielow führt das Klassement mit 41 Punkten an, während die SG Burg nach 18 Spielen lediglich 10 Punkte vorweisen kann. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, die Sielow mit 8:0 für sich entschied. Für die Gäste aus Burg geht es nach dem deutlichen Hinspiel-Ergebnis vor allem darum, defensiv stabiler aufzutreten.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
15:00

Der Tabellenzweite Schlieben lauert mit 40 Punkten nur einen Zähler hinter der Spitze und ist gegen den Zehnten aus Großräschen zum Siegen verdammt. Großräschen hat aktuell 20 Punkte auf dem Konto. Bereits im Hinspiel konnte sich Schlieben mit einem 3:1 durchsetzen und wird alles daran setzen, den Druck auf Sielow durch einen Heimsieg hochzuhalten.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
15:00

Die SG Friedersdorf steckt mit 12 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz tief im Abstiegskampf. Der Gegner aus Peitz rangiert mit 28 Punkten auf einem soliden sechsten Platz. Im Hinspiel dominierten die Peitzer das Geschehen und gewannen souverän mit 3:0. Für Friedersdorf ist es eine wichtige Gelegenheit, den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederherzustellen.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
15:00

Der Tabellenvierte aus Herzberg empfängt den SC Spremberg. Während Herzberg mit 33 Punkten im oberen Tabellendrittel etabliert ist, kämpft der SC Spremberg als Tabellenvorletzter mit 10 Punkten um den Klassenerhalt. Das Hinspiel in Spremberg endete mit einem klaren 3:0-Erfolg für den VfB Herzberg.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
15:00

In diesem Duell treffen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Der FC Bad Liebenwerda belegt mit 15 Punkten den zwölften Rang, während der SV Lausitz Forst mit 19 Punkten auf Platz elf steht. Dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, zeigte bereits das Hinspiel, das in einem torreichen 3:3-Unentschieden endete.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
15:00

Die Germania aus Peickwitz steht mit 12 Punkten auf dem 14. Platz und benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg. Die Aufgabe gegen den Tabellenfünften aus Groß Gaglow (31 Punkte) gestaltet sich jedoch schwierig. Das Hinspiel war mit einem 9:0 für Groß Gaglow eine deutliche Angelegenheit, die Peickwitz nun vor heimischem Publikum vergessen machen will.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
15:00

Zum Abschluss des Spieltages empfängt der Tabellensiebte Saspow (26 Punkte) den Tabellendritten aus Kolkwitz. Der Kolkwitzer SV liegt mit 38 Punkten noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden, was eine spannende und umkämpfte Partie in Saspow erwarten lässt.

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