Zweikampf um die Spitze: ETB in Baumberg, Unterrath gegen Homberg

Der Drittplatzierte Ratingen 04/19 hat noch vier, respektive sechs, Zähler Rückstand auf das Spitzenduo des ETB Schwarz-Weiß Essen und der SG Unterrath. In nur noch vier verbleibenden Spielen bis zur Winterpause wird es für das restliche Feld entsprechend schwierig die Lücke noch einmal zu stopfen. Wesentlichen Einfluss darauf wird natürlich die Konstanz der beiden Top-Teams haben.

Am 10. Spieltag kann Tabellenführer ETB daher den nächsten Schritt gegen die Sportfreunde Baumberg machen. Unterrath kann gegen den VfB Homberg den Druck nach oben aufrechterhalten. Dazu kommt es zum Kellerduell zwischen dem KFC Uerdingen und VfL Rhede. Der Wuppertaler SV wird die Restchancen auf Platz eins im Aufeinandertreffen mit der SG Essen-Schönebeck am Leben erhalten wollen.