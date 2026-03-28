Zweikampf um die Spitze: 1. FC Eislingen rückt dem Primus näher

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 2, standen beim heutigen Auftakt des 20. Spieltags Begegnungen auf dem Programm, die sowohl für das Aufstiegsrennen als auch für den Überlebenskampf im Tabellenkeller von enormer Bedeutung waren. Während sich an der Spitze ein Verfolger in Schlagdistanz zum Thron brachte, festigten andere Teams ihre Positionen im gesicherten Mittelfeld, was die emotionale Anspannung auf den Plätzen deutlich spürbar machte.

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Vor 180 Zuschauern im Spiel gegen den FV Sontheim/Brenz bewies der FV Neuhausen Nervenstärke und Effizienz. In einer Partie, die für die Gastgeber im Kampf gegen den Abstieg richtungsweisend war, sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse. Den Torreigen eröffnete Asdren Gerxhaliu, der in der 16. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Luis Herzog in der 45.+3 Minute nach und traf zum 0:2-Endstand. ---

Das Duell zwischen dem 1. FC Eislingen und dem SC Geislingen lockte 200 Zuschauer an und hielt die versprochene Intensität. Der gastgebende Aufsteiger erwischte einen Start nach Maß: Dominik Cseri brachte sein Team bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Geislingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück in die Begegnung. In der 57. Minute erzielte Damiano de Lucia den Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in diesem emotional geführten Duell fiel schließlich in der 71. Minute, als erneut Dominik Cseri zur Stelle war und den 2:1-Siegtreffer für Eislingen markierte. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH



Der GSV Maichingen kommt mit breiter Brust. Das 4:0 gegen MTV Stuttgart war ein kraftvoller Auftritt, früh entschieden durch Tore von Michael Klauß, Mario Ferrelli und Filippo Intemperante. Mit 26 Punkten ist Maichingen im Mittelfeld stabilisiert. TSV Bernhausen erlebte beim 3:5 gegen TSV Ehningen dagegen einen bitteren Nachmittag. Eine 2:0-Führung reichte nicht, die Mannschaft blieb bei 31 Punkten stehen. Das Hinspiel gewann Maichingen in Bernhausen sogar deutlich mit 5:1, damals traf Darius Romanyuk viermal. Es ist also mehr als ein normales Mittelfeldduell: Maichingen wittert die Wiederholung, Bernhausen braucht dringend eine Antwort. Der GSV Maichingen kommt mit breiter Brust. Das 4:0 gegen MTV Stuttgart war ein kraftvoller Auftritt, früh entschieden durch Tore von Michael Klauß, Mario Ferrelli und Filippo Intemperante. Mit 26 Punkten ist Maichingen im Mittelfeld stabilisiert. TSV Bernhausen erlebte beim 3:5 gegen TSV Ehningen dagegen einen bitteren Nachmittag. Eine 2:0-Führung reichte nicht, die Mannschaft blieb bei 31 Punkten stehen. Das Hinspiel gewann Maichingen in Bernhausen sogar deutlich mit 5:1, damals traf Darius Romanyuk viermal. Es ist also mehr als ein normales Mittelfeldduell: Maichingen wittert die Wiederholung, Bernhausen braucht dringend eine Antwort. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:00 live PUSH



Für TSV Köngen war das 1:2 beim SV Waldhausen ein echter Dämpfer. Die Führung durch Michele Ciro Antonio Corbisiero reichte nicht, dazu sah Dennis Vrljicak spät Gelb-Rot. Trotz der Niederlage bleibt Köngen mit 39 Punkten Tabellenführer. TSV Bad Boll verlor am gleichen Spieltag überraschend 0:1 gegen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz und fiel auf 30 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Köngen klar 4:1, nachdem Bad Boll zunächst noch geführt hatte. Tore von Sven Dobler, Yannik Kögler doppelt und Dennis Vrljicak drehten damals die Partie. Dieses Mal ist der Druck auf beiden Seiten spürbar: Köngen darf sich keinen zweiten Ausrutscher leisten, Bad Boll will den Schmerz des letzten Wochenendes abschütteln. Für TSV Köngen war das 1:2 beim SV Waldhausen ein echter Dämpfer. Die Führung durch Michele Ciro Antonio Corbisiero reichte nicht, dazu sah Dennis Vrljicak spät Gelb-Rot. Trotz der Niederlage bleibt Köngen mit 39 Punkten Tabellenführer. TSV Bad Boll verlor am gleichen Spieltag überraschend 0:1 gegen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz und fiel auf 30 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Köngen klar 4:1, nachdem Bad Boll zunächst noch geführt hatte. Tore von Sven Dobler, Yannik Kögler doppelt und Dennis Vrljicak drehten damals die Partie. Dieses Mal ist der Druck auf beiden Seiten spürbar: Köngen darf sich keinen zweiten Ausrutscher leisten, Bad Boll will den Schmerz des letzten Wochenendes abschütteln. ---



TSVgg Plattenhardt holte zuletzt ein 1:1 in Geislingen und steht mit 21 Punkten weiter in einer gefährlichen Zone. Der späte Ausgleich von Ekrem Servi bewahrte die Mannschaft immerhin vor einem weiteren Rückschlag. SV Waldhausen gewann dagegen das Spitzenspiel gegen TSV Köngen mit 2:1 und zog mit 35 Punkten zu den engsten Verfolgern auf. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, den Waldhausen 4:3 gewann, obwohl Plattenhardt zwischenzeitlich 3:1 führte. Tair Avdiovski erzielte damals in der 90.+7 Minute den Siegtreffer. Viel spricht erneut für ein Spiel mit Nervosität und Wendungen, weil beide Mannschaften jeden Punkt aus völlig unterschiedlichen Gründen dringend brauchen. TSVgg Plattenhardt holte zuletzt ein 1:1 in Geislingen und steht mit 21 Punkten weiter in einer gefährlichen Zone. Der späte Ausgleich von Ekrem Servi bewahrte die Mannschaft immerhin vor einem weiteren Rückschlag. SV Waldhausen gewann dagegen das Spitzenspiel gegen TSV Köngen mit 2:1 und zog mit 35 Punkten zu den engsten Verfolgern auf. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, den Waldhausen 4:3 gewann, obwohl Plattenhardt zwischenzeitlich 3:1 führte. Tair Avdiovski erzielte damals in der 90.+7 Minute den Siegtreffer. Viel spricht erneut für ein Spiel mit Nervosität und Wendungen, weil beide Mannschaften jeden Punkt aus völlig unterschiedlichen Gründen dringend brauchen. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 PUSH



Der MTV Stuttgart wurde beim 0:4 in Maichingen früh überrollt und bleibt mit 17 Punkten tief unten drin. Die Hoffnung, an den Sieg gegen Bernhausen anknüpfen zu können, zerplatzte schnell. VfL Sindelfingen kam gegen 1. FC Eislingen zu einem 1:1 und steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war allerdings eine Demütigung für Sindelfingen: 0:6 gegen den MTV, mit drei Toren von Raphael Hahn und zwei von Mertcan Özocak. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel eine besondere Schärfe. Der MTV will sich aus der Not befreien, Sindelfingen will eine offene Rechnung begleichen. Der MTV Stuttgart wurde beim 0:4 in Maichingen früh überrollt und bleibt mit 17 Punkten tief unten drin. Die Hoffnung, an den Sieg gegen Bernhausen anknüpfen zu können, zerplatzte schnell. VfL Sindelfingen kam gegen 1. FC Eislingen zu einem 1:1 und steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war allerdings eine Demütigung für Sindelfingen: 0:6 gegen den MTV, mit drei Toren von Raphael Hahn und zwei von Mertcan Özocak. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel eine besondere Schärfe. Der MTV will sich aus der Not befreien, Sindelfingen will eine offene Rechnung begleichen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH



Hier kommt eines der Topspiele des Spieltags. TSGV Waldstetten verlor zuletzt überraschend 1:3 beim TV Echterdingen und verpasste damit die Chance, noch näher an Köngen heranzurücken. TSV Ehningen dagegen drehte in Bernhausen nach 0:2-Rückstand ein furioses Spiel zum 5:3 und steht nun ebenfalls bei 35 Punkten. Das Hinspiel gewann Waldstetten knapp 2:1, nachdem Marcel Sigloch Ehningen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Dominik Pfeifer und Patrick Nagler drehten die Partie. Dieses Rückspiel ist deshalb ein direktes Ringen um die Rolle des ersten Jägers hinter Köngen. Mehr Verfolgerduell ist in dieser Liga kaum möglich. Hier kommt eines der Topspiele des Spieltags. TSGV Waldstetten verlor zuletzt überraschend 1:3 beim TV Echterdingen und verpasste damit die Chance, noch näher an Köngen heranzurücken. TSV Ehningen dagegen drehte in Bernhausen nach 0:2-Rückstand ein furioses Spiel zum 5:3 und steht nun ebenfalls bei 35 Punkten. Das Hinspiel gewann Waldstetten knapp 2:1, nachdem Marcel Sigloch Ehningen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Dominik Pfeifer und Patrick Nagler drehten die Partie. Dieses Rückspiel ist deshalb ein direktes Ringen um die Rolle des ersten Jägers hinter Köngen. Mehr Verfolgerduell ist in dieser Liga kaum möglich. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH



Der SV Böblingen setzte mit dem 3:0 in Neuhausen ein starkes Zeichen und verbesserte sich auf 25 Punkte. Felix Widmann, Dennis Traub und Fabian Schragner trafen für einen Sieg, der spürbar Luft verschafft. TV Echterdingen überraschte gleichzeitig mit einem 3:1 gegen TSGV Waldstetten und steht nun bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann Echterdingen 1:0 durch ein Tor von Florian Dölker. Damit ist diese Partie nicht nur tabellarisch eng, sondern auch psychologisch aufgeladen. Zwei Mannschaften im unteren Mittelfeld, beide mit Rückenwind, beide mit dem Gefühl, sich gerade etwas Luft erkämpft zu haben.