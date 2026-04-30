Zweikampf um die Krone und die Angst im Tabellenkeller Brandenburgliga: Neuruppin und Frankfurt trennt nur ein Punkt – im Abstiegskampf kämpfen sechs Teams ums Überleben. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Die Brandenburgliga steuert am kommenden Samstag auf einen der vielleicht folgenreichsten Nachmittage dieser Saison zu. Wenn am 2. Mai 2026 der Spieltag 24 angepfiffen wird, stehen nicht nur wertvolle Punkte auf dem Spiel, sondern ganze Vereinsschicksale. Zwischen der Hoffnung auf den Thron und der harten Realität des Abstiegskampfes liegen oft nur Nuancen, während der psychologische Druck auf den Plätzen von Petershagen bis Frankfurt für jeden Beteiligten fast physisch greifbar sein wird.

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 15:00 PUSH

Der Tabellenelfte aus Ludwigsfelde empfängt den Dritten der Liga. Während der BSC Süd mit 37 Punkten noch immer Kontakt zur absoluten Spitze sucht, benötigt Ludwigsfelde mit seinen 27 Zählern jeden Punkt, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Brandenburger, was auf ein erneut enges Ringen hindeutet.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf 15:00 PUSH

Die BSG Stahl Brandenburg lauert auf dem fünften Rang und will mit 33 Punkten weiter nach oben klettern. Zu Gast ist der SV Altlüdersdorf, der als Tabellenvierzehnter mit 24 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel konnten die Altlüdersdorfer mit 2:1 für sich entscheiden und bewiesen damit, dass sie den Favoriten empfindlich treffen können.

In Frankfurt herrscht Hochspannung: Mit 47 Punkten liegt der 1. FC nur einen einzigen Zähler hinter dem Spitzenreiter. Gegen den Tabellendreizehnten BSC Preußen, der bei 24 Punkten steht, zählt für die Oderstädter nur ein Sieg, um die Meisterschaftsträume am Leben zu erhalten. Das deutliche 4:1 aus dem Hinspiel spricht eine klare Sprache, doch der Überlebenskampf der Gäste macht sie zu einem unberechenbaren Gegner.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter aus Neuruppin tritt die Reise zum Tabellenzehnten an. Mit 48 Punkten führt der MSV das Tableau an und will seinen hauchdünnen Vorsprung mit aller Macht verteidigen. Sachsenhausen rangiert mit 28 Punkten im Mittelfeld und hat gegen die Neuruppiner noch eine Rechnung offen, nachdem das Hinspiel mit 2:0 an den Tabellenführer ging.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 15:00 live PUSH

Fürstenwalde steht mit 33 Punkten auf dem sechsten Platz und empfängt den Werderaner FC Viktoria. Die Gäste befinden sich mit 25 Punkten auf dem zwölften Rang und spüren den heißen Atem der Verfolger im Nacken. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Union mit 1:0 für sich entscheiden konnte – ein Ergebnis, das Werder diesmal unbedingt korrigieren will.

Ein Duell mit viel Feuer steht in Miersdorf an: Die Eintracht belegt mit 24 Punkten den 15. Platz und braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. Zu Gast ist die TSG Einheit Bernau auf Rang neun mit 29 Punkten. Miersdorf schöpft Hoffnung aus dem Hinspiel, das sie in einem torreichen Spektakel mit 4:3 gewinnen konnten.

Der Tabellenvierte aus Ahrensfelde fordert mit seinen 35 Punkten den Achten aus Oranienburg heraus. Ahrensfelde will seine starke Position im oberen Drittel festigen, während Oranienburg mit 29 Punkten den Anschluss nach oben halten möchte. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Grün-Weissen.