 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Zweikampf um die Krone und die Angst im Tabellenkeller

Brandenburgliga: Neuruppin und Frankfurt trennt nur ein Punkt – im Abstiegskampf kämpfen sechs Teams ums Überleben.

von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rene Hofrichter

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

Die Brandenburgliga steuert am kommenden Samstag auf einen der vielleicht folgenreichsten Nachmittage dieser Saison zu. Wenn am 2. Mai 2026 der Spieltag 24 angepfiffen wird, stehen nicht nur wertvolle Punkte auf dem Spiel, sondern ganze Vereinsschicksale. Zwischen der Hoffnung auf den Thron und der harten Realität des Abstiegskampfes liegen oft nur Nuancen, während der psychologische Druck auf den Plätzen von Petershagen bis Frankfurt für jeden Beteiligten fast physisch greifbar sein wird.

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
15:00

Der Tabellenelfte aus Ludwigsfelde empfängt den Dritten der Liga. Während der BSC Süd mit 37 Punkten noch immer Kontakt zur absoluten Spitze sucht, benötigt Ludwigsfelde mit seinen 27 Zählern jeden Punkt, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Brandenburger, was auf ein erneut enges Ringen hindeutet.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
15:00

Die BSG Stahl Brandenburg lauert auf dem fünften Rang und will mit 33 Punkten weiter nach oben klettern. Zu Gast ist der SV Altlüdersdorf, der als Tabellenvierzehnter mit 24 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel konnten die Altlüdersdorfer mit 2:1 für sich entscheiden und bewiesen damit, dass sie den Favoriten empfindlich treffen können.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
15:00

In Frankfurt herrscht Hochspannung: Mit 47 Punkten liegt der 1. FC nur einen einzigen Zähler hinter dem Spitzenreiter. Gegen den Tabellendreizehnten BSC Preußen, der bei 24 Punkten steht, zählt für die Oderstädter nur ein Sieg, um die Meisterschaftsträume am Leben zu erhalten. Das deutliche 4:1 aus dem Hinspiel spricht eine klare Sprache, doch der Überlebenskampf der Gäste macht sie zu einem unberechenbaren Gegner.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
15:00

Der Spitzenreiter aus Neuruppin tritt die Reise zum Tabellenzehnten an. Mit 48 Punkten führt der MSV das Tableau an und will seinen hauchdünnen Vorsprung mit aller Macht verteidigen. Sachsenhausen rangiert mit 28 Punkten im Mittelfeld und hat gegen die Neuruppiner noch eine Rechnung offen, nachdem das Hinspiel mit 2:0 an den Tabellenführer ging.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
15:00live

Fürstenwalde steht mit 33 Punkten auf dem sechsten Platz und empfängt den Werderaner FC Viktoria. Die Gäste befinden sich mit 25 Punkten auf dem zwölften Rang und spüren den heißen Atem der Verfolger im Nacken. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Union mit 1:0 für sich entscheiden konnte – ein Ergebnis, das Werder diesmal unbedingt korrigieren will.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
15:00live

Ein Duell mit viel Feuer steht in Miersdorf an: Die Eintracht belegt mit 24 Punkten den 15. Platz und braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. Zu Gast ist die TSG Einheit Bernau auf Rang neun mit 29 Punkten. Miersdorf schöpft Hoffnung aus dem Hinspiel, das sie in einem torreichen Spektakel mit 4:3 gewinnen konnten.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
15:00

Der Tabellenvierte aus Ahrensfelde fordert mit seinen 35 Punkten den Achten aus Oranienburg heraus. Ahrensfelde will seine starke Position im oberen Drittel festigen, während Oranienburg mit 29 Punkten den Anschluss nach oben halten möchte. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Grün-Weissen.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
15:00

Das Schlusslicht aus Petershagen steht mit dem Rücken zur Wand. Mit nur 21 Punkten ist jeder Punktgewinn gegen den Tabellensiebten Schöneiche (29 Punkte) überlebenswichtig. Das 1:1-Unentschieden aus dem Hinspiel zeigt jedoch, dass Petershagen gegen die Germania bestehen kann und den Kampf um den Verbleib in der Liga noch lange nicht aufgegeben hat.

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