Zweikampf um Aufstieg spitzt sich zu: Neresheim bleibt vor Sontheim

Trotz Unterzahl nach einem frühen Platzverweis rettete die TSG Nattheim gegen den FC Durlangen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Die Gäste gingen durch Sven Fischer in der 19. Minute in Führung und profitierten spätestens ab der 48. Minute von der Roten Karte gegen Nattheim-Schlussmann Pascal Papadimas nach einem Nachschlagen. Doch die Gastgeber zeigten Moral und kamen durch Patrick Hahn in der 82. Minute zum verdienten Ausgleich. Für beide Mannschaften ist es ein Teilerfolg, der im engen Tabellenmittelfeld dennoch Gewicht haben kann.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ließ im Heimspiel gegen Schlusslicht Fleinheim nichts anbrennen. Bereits in der 11. Minute brachte Deniz Aldic sein Team in Führung, ehe Timo Frank mit Treffern in der 34. und 67. Minute die Entscheidung herbeiführte. Fleinheim wehrte sich tapfer, blieb aber über weite Strecken chancenlos. Die TSG setzte mit dem Sieg ein Ausrufezeichen im sicheren Mittelfeld, während Fleinheim weiterhin auf eine Trendwende wartet.

Sontheim bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen und überzeugte auch gegen Schwabsberg-Buch mit Effizienz und Geduld. Jakob Gläser brachte die Hausherren in der 40. Minute in Führung, Tobias Appt glich in der 51. Minute aus. Doch Sontheim fand die richtige Antwort: Bernhard Rembold traf in der 70. Minute zur erneuten Führung, ehe Daniel Gentner in der Nachspielzeit (90.+2) endgültig den Deckel draufmachte. Mit diesem Erfolg bleibt der FV ein heißer Anwärter auf den direkten Aufstieg.

In einem denkwürdigen Spiel ging der TV Neuler zunächst mit 2:0 in Führung. Tim Knauer (29.) und Manuel Greiner (37.) trafen früh, doch Heldenfingen/Heuchlingen antwortete mit einer fulminanten Aufholjagd. Bastian Pfeiffenberger (45.), Baris Acikgöz (45.+3, 56., 60.) und Dominik Braun (48.) drehten die Partie komplett, ehe Nenad Dedic in der 67. Minute den Endstand besorgte. Die Rote Karte gegen Neulers Fabian Funk in der 62. Minute rundete einen bitteren Nachmittag für die Gastgeber ab, während Heldenfingen seine Aufstiegsmöglichkeiten aber aus den Augen verliert.

Der 1. FC Germania Bargau erwischte einen Start nach Maß: Benjamin Klement traf in der 5. und 9. Minute doppelt. Kevin Schuster verkürzte in der 27. Minute, doch Yeison Erhard stellte in der 61. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Spraitbach kämpfte engagiert, agierte aber in der Defensive erneut zu fehleranfällig. Bargau bleibt damit auf Tuchfühlung zu den oberen Plätzen.

Für Unterkochen war es ein gebrauchter Nachmittag gegen einen clever agierenden TSV Hüttlingen. David Steidle traf in der 22. und 26. Minute zur frühen Gästeführung. Zwar verkürzte Luis Löffelad in der 48. Minute, doch trotz großer Bemühungen gelang den Hausherren kein weiterer Treffer. Hüttlingen festigt mit dem Auswärtssieg seinen Platz im Mittelfeld, Unterkochen verpasst den möglichen Anschluss an Rang drei.

In einem umkämpften Spiel trennten sich Lorch und Tannhausen/Stödtlen mit einem leistungsgerechten Remis. Dominik Feil brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung, doch Kilian Kuntz glich nur sechs Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel traf Robin May zur erneuten Führung (47.), ehe Kuntz per Handelfmeter zum zweiten Mal erfolgreich war (50.). In der Schlussminute sah Lorchs Liam Eisele noch die Gelb-Rote Karte – ohne Folgen für das Ergebnis.