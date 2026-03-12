 2026-03-11T14:31:18.301Z

Spielvorbericht

Zweikampf im Keller? Entscheidendes Wochenende steht an

Bezirksliga, Staffel 2: Im Abstiegskampf kristallisiert sich ein Zweikampf zwischen dem Wahlscheider SV und der SV Deutz 05 II heraus - aber auch einige andere Mannschaften dürfen sich noch nicht zu sicher fühlen.

von Niklas Bien · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Die SV Deutz 05 II steht knapp vor der Abstiegszone
Die SV Deutz 05 II steht knapp vor der Abstiegszone – Foto: Boris Hempel

Im Abstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga deutet vieles auf einen Zweikampf hin. Durch die Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem spielen die verbleibenden 14 Mannschaften nur noch einen Absteiger aus. Den entsprechend einzigen Platz unter dem Strich hat aktuell der Wahlscheider SV inne. Mit der SV Deutz 05 II ist eine Mannschaft in Schlagdistanz: Der WSV steht bei neun, die Deutz-Reserve bei zwölf Zählern.

Zieht der Wahlscheider SV den SC Uckerath unten rein?

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
Der Wahlscheider SV braucht dringend Punkte. In der Rückrunde gelang das in zwei Spielen bisher einmal - beim 1:1 gegen den SV Leuscheid. Das Schlusslicht scheint den Überlebenskampf angenommen zu haben. Rein tabellarisch reist mit dem SC Uckerath ein Team nach Wahlscheid, das verhältnismäßig in der Nähe ist. Mit 16 Punkten steht Uckerath aktuell auf dem elften Platz. Ein - doch durchaus überraschender - Heimerfolg des WSV würde nochmal ordentlich Schwung in den Abstiegskampf bringen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
Aufsteiger Leuscheid hat mit 18 Punkten zwar eine recht komfortable Ausgangssituation, darf sich aber genau wie Uckerath noch nicht gänzlich in Sicherheit wiegen. Gegen die Reserve der SV Deutz 05 könnte das Team von Trainer Slobodan Kresovic aber so langsam mit der nächsten Bezirksliga-Spielzeit planen. Das Hinspiel ging nach einem wilden Hin und Her mit 4:3 an Deutz - damals aber noch unter anderen Vorzeichen, schließlich war die Sportvereinigung sehr stark in die Saison gestartet. Mittlerweile geht es für die 05er nur noch um den Klassenerhalt.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
15:30

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:15

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:15

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:15