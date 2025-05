Zweikampf an der Tabellenspitze weiter spannend, Buchholz patzt erneut

Das Unentschieden hilft dabei keinem der beiden Teams so richtig weiter: Während der TSV Bruckhausen mit 32 Punkten auf der Habenseite lediglich zwei Zähler vor der Grauzone steht, für den SV Genc Osman Duisburg hält die Negativserie von fünf sieglosen Spielen in Serie weiter an. Durch diese Bilanz stellt der SV Genc die zweitschwächste Bilanz aller Mannschaften, weshalb nun auch Tabellenrang drei in Gefahr ist. Der TSV hingegen kann im Falle eines Sieges von Konkurrent 1. FC Styrum im Kellerduell am Samstag auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Kellerkind TSV Bruckhausen und der Tabellendritte SV Genc Osman Duisburg eröffneten schon am Freitagabend im direkten Duell den 31. Spieltag. Dabei kam es, nach dem 1:1-Remis im Hinspiel, am Ende erneut zu einer Punkteteilung. Die Gäste aus Duisburg, die aufgrund der Tabellensituation zwar als klarer Favorit, aufgrund der aktuellen Formkurve allerdings geschwächt in die Partie gingen, erwischten dabei den besseren Start: Nach bereits sieben Minuten besorgte Mittelfeld-Stratege Sandro Garcia Melian die frühe Führung, ehe eine halbe Stunde der nächste Rückschlag für die Hausherren aus Bruckhausen folgte: Abwehrchef Niklas Poeggel flog mit glattroter Karte vom Platz, wodurch der TSV eine gute Stunde in Unterzahl ranmusste.

Mit dem Duell zwischen Gastgeber 1. FC Styrum und Tabellennachbar TGD Essen-West stand am Samstagabend purer Abstiegskampf auf dem Programm. Die Gäste aus Essen waren dabei auf einen Sieg angewiesen, schließlich brauchte der TGD einen Auswärtsdreier, um die Rest-Chancen auf einen Klassenverbleib aufrecht zu erhalten. Dazu sollte es schlussendlich allerdings nicht kommen, was bereits in den Anfangsminuten der Partie abzusehen war. Nach einer guten Anfangsphase der Hausherren war es Stürmer Ayuk Etengeneng, der den 1. FC Styrum zunächst nach einer guten Viertelstunde mit 1:0 in Führung schoss, ehe er wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff in Halbzeit zwei auch das 2:0 nachlegte. Mit der komfortablen Führung im Rücken spielte es der Gastgeber dann souverän bis in die Schlussphase runter, in der Routinier Mohammed Mharchi sogar noch das 3:0 erzielte.

Doch die Gäste, die eigentlich schon sicher geschlagen galten, antworteten prompt auf die vermeintliche Vorentscheidung: Durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten verkürzte der TGS knappe zehn Minuten vor Spielende auf 2:3, schnupperte auf einmal wieder an einem Sensations-Comeback. Dieses wurde dann allerdings durch Styrum-Stürmer Marco Olivieri zunichte gemacht, der mit seinem achten Saisontor in der Schlussminute die Entscheidung brachte. Durch den Heimerfolg knüpfen die Hausherren nicht nur an den 4:1-Sieg im Hinspiel an, sondern springen zugleich an Aufsteiger Bruckhausen vorbei auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Essener hingegen haben nach einer verkorksten Spielzeit und der erneuten Pleite gegen den direkte Tabellennachbarn traurige Gewissheit, denn durch die Niederlage ist der Abstieg nach zwei Jahren in der Bezirksliga besiegelt.