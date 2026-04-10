Zweikampf an der Spitze: VfR Sulz und SF Gechingen im Fernduell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald spitzt sich die sportliche Lage am 21. Spieltag weiter zu. Die Tabelle zeigt ein gespaltenes Bild: Während an der Spitze der VfR Sulz und die Sportfreunde Gechingen um die Meisterschaft ringen, herrscht am Ende des Tableaus der Kampf um den nackten Klassenerhalt. Es ist ein Spieltag der Richtungsentscheidungen, an dem hohe sportliche Ambitionen auf die harte Realität des Abstiegskampfes treffen und jeder Punktgewinn das Schicksal der Vereine maßgeblich beeinflussen kann.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SG Dornstetten Dornstetten 15:00 PUSH

In Gültlingen trifft der Tabellensechste auf den Zwölften der Liga. Der SV Gültlingen weist derzeit 29 Punkte auf und möchte den Anschluss an das obere Drittel festigen. Die Gäste der SG Dornstetten hingegen stecken mit 23 Punkten im unteren Mittelfeld fest und benötigen jeden Zähler, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Gültlingen, das in Dornstetten mit 3:0 triumphierte. Für die Gäste geht es darum, diesen Trend umzukehren, während die Hausherren ihre Favoritenrolle untermauern wollen.

Der Tabellendritte aus Baiersbronn empfängt die gefährdete SG Ahldorf/Mühlen. Mit 34 Punkten steht Baiersbronn glänzend da und will seine Position auf dem Podium verteidigen. Ganz anders stellt sich die Situation für die Gäste dar: Auf Platz 14 liegend, kämpft Ahldorf/Mühlen mit 22 Punkten gegen den drohenden Abstieg. Das Hinspiel war eine knappe Begegnung, die Baiersbronn mit 2:1 für sich entschied. In diesem Duell prallt der Wille zur Meisterschaft auf den harten Überlebenskampf im Tabellenkeller.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen TSF Dornhan TSF Dornhan 15:00 PUSH

In Eutingen treffen am Sonntagnachmittag unterschiedliche Welten aufeinander. Der SV Eutingen belegt mit 29 Punkten den achten Rang und agiert aus einer stabilen Position im Mittelfeld. Für die TSF Dornhan hingegen ist die Lage kritisch. Mit lediglich 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz ist der Druck, endlich dreifach zu punkten, gewaltig. Bereits im Hinspiel behielt Eutingen mit 2:1 die Oberhand. Dornhan wird eine geschlossene Mannschaftsleistung benötigen, um gegen die heimstarken Eutinger zu bestehen.

Es ist das Verfolgerduell des Spieltags. Der Fünfte empfängt den Vierten – beide Teams sind mit 34 Punkten exakt punktgleich und lauern auf einen Ausrutscher der Konkurrenz. Wittendorf hat dabei den Vorteil, ein Spiel weniger absolviert zu haben. Das Hinspiel konnte der 1. FC Altburg noch mit 2:0 für sich entscheiden. In dieser Partie geht es um den Anschluss an die absolute Spitze; beide Mannschaften werden mit hoher Intensität agieren, um ihre Aufstiegsaspirationen zu untermauern.

Die SG Oberreichenbach/Würzbach empfängt den FV GW Ottenbronn zu einer Begegnung im Tabellenmittelfeld. Die Hausherren stehen mit 29 Punkten auf Platz sieben, während die Gäste mit 26 Punkten auf Rang neun folgen. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams streben danach, sich mit einem Sieg endgültig von den unteren Regionen abzusetzen und eine sorgenfreie Schlussphase der Saison einzuleiten.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:00 PUSH

In Möttlingen findet das Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Titelaspiranten statt. Der TSV Möttlingen, mit nur acht Punkten abgeschlagen am Ende des Tableaus, empfängt den Tabellenzweiten aus Gechingen, der mit 42 Punkten dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen ist. Gechingen gewann das Hinspiel souverän mit 2:0 und darf sich im Meisterschaftsrennen keinen Punktverlust erlauben. Für Möttlingen ist es eine Gelegenheit, vor eigenem Publikum gegen einen Favoriten Stärke zu zeigen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett VfR Sulz VfR Sulz 15:00 PUSH

Der Tabellenführer gastiert beim SV Althengstett. Während der VfR Sulz mit 44 Punkten an der Spitze thront, benötigt Althengstett auf Platz 13 mit 23 Punkten jeden Zähler, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Dass Althengstett ein gefährlicher Gegner sein kann, zeigte das Hinspiel, das in einem 2:2-Remis endete. Sulz muss höchste Konzentration aufbieten, um die Tabellenführung gegen den Verfolger aus Gechingen zu verteidigen.