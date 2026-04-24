Zweikampf an der Spitze und Derby in Spremberg

– Foto: Emilio Röck

In der Landesklasse Süd herrscht am 23. Spieltag pure Dramatik. Während das Spitzenduo Sielow und Schlieben in einem nervenaufreibenden Fernduell um die Meisterschaft ringt, kämpfen am Tabellenende gleich mehrere Vereine gegen den drohenden Absturz. Jedes Tor kann an diesem Wochenende über Schicksale entscheiden, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt auf den unbedingten Willen zum Aufstieg trifft.

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Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH

Das Spremberger Stadtderby steht unter gegensätzlichen Vorzeichen. Der SC Spremberg benötigt als Tabellendreizehnter mit 17 Punkten dringend Zähler, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu wahren. Die Gäste vom Spremberger SV rangieren mit 29 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld. Nach dem torlosen Unentschieden im Hinspiel streben beide Seiten diesmal nach einer Entscheidung in der prestigeträchtigen Begegnung.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

Der FC Bad Liebenwerda empfängt die SG Burg zu einem direkten Duell im unteren Tabellendrittel. Die Gastgeber belegen mit 23 Punkten den zwölften Rang, während die SG Burg nach dem jüngsten Erfolg auf 16 Punkte herangekommen ist. Liebenwerda steht unter Zugzwang, da das Hinspiel deutlich mit 0:3 verloren ging. Ein erneuter Erfolg für Burg würde den Kampf um den Klassenerhalt für die Gäste wieder völlig offen gestalten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Sielow SG Sielow 15:00 PUSH

In Peickwitz trifft das Tabellenschlusslicht auf den Spitzenreiter. Die Gastgeber haben derzeit 13 Punkte auf dem Konto und stehen vor der schwierigen Aufgabe, gegen die SG Sielow zu punkten, die mit 50 Punkten die Tabelle anführt. Bereits im Hinspiel demonstrierte Sielow seine Dominanz und siegte souverän mit 4:0. Für den Tabellenführer ist ein Sieg Pflicht, um die Spitzenposition im engen Titelrennen zu verteidigen.

Der Tabellenfünfte Motor Saspow fordert den FSV Rot-Weiß Luckau heraus. Saspow weist 36 Punkte auf, während die Gäste aus Luckau mit 32 Zählern auf dem achten Rang folgen. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Saspow mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Beide Mannschaften streben danach, ihre Positionen in der oberen Tabellenhälfte durch einen dreifachen Punktgewinn zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 15:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben lauert mit 49 Punkten nur einen Zähler hinter der Tabellenspitze und darf sich im Heimspiel gegen Herzberg keinen Punktverlust erlauben. Der Tabellensiebte VfB Herzberg 68 (36 Punkte) erwies sich jedoch bereits im Hinspiel als hartnäckiger Gegner, als man sich mit einem 3:3-Unentschieden trennte. Schlieben wird stabil in der Defensive stehen müssen, um die Herzberger Offensive diesmal besser zu kontrollieren.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Die SG Eintracht Peitz belegt mit 35 Punkten den sechsten Platz und empfängt den SV Lausitz Forst, der mit 28 Punkten auf Rang zehn geführt wird. In der Hinrunde dominierte Peitz das Geschehen und siegte deutlich mit 4:0. Während die Gastgeber den Anschluss an die Top 5 wahren wollen, benötigt Forst Punkte, um den Abstand zu den gefährdeten Regionen konstant zu halten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Der SV Großräschen steht mit 23 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und empfängt den Tabellenvierten. Die SG Groß Gaglow spielt mit 40 Punkten eine starke Saison und geht als Favorit in diese Begegnung. Das Hinspiel entschied Gaglow mit 2:0 für sich. Für Großräschen wird es darauf ankommen, vor heimischer Kulisse die nötige Kompaktheit zu finden, um gegen den Tabellenvierten zu bestehen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH