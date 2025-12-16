– Foto: Bernhard Gawlick

Zweikampf an der Spitze, starke Aufsteiger ärgern die Konkurrenz Bezirksliga Lüneburg 2: Elstorf und Westercelle machen den Aufstieg unter sich aus Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 MTV Soltau TSV Elstorf E. Elbmarsch Buchholz. FC + 12 weitere

Es ist Winterpause und Zeit, um ein Fazit zu ziehen. In der Bezirksliga Lüneburg 2 zeichnet sich ein Zweikampf um den Landesliga-Aufstieg ab, ein Großteil der Spielklasse sammelt hingegen Punkte für den Klassenerhalt. Und das liegt auch daran, dass die Aufsteiger den Sprung nach oben nahezu problemlos gemeistert haben.

Schon vor der Saison galten der TSV Elstorf (45 Punkte) und der VfL Westercelle (40) auch in dieser Reihenfolge als Aufstiegsfavoriten. Bislang werden die beiden Dauerrivalen dieser Rolle absolut gerecht, sodass die Kicker von der Schützenstraße (Trainer Michel Welke im FuPa-Interview) mit einem Fünf-Punkte-Polster auf ihren Verfolger überwintern. Wenn die Meisterschaftsanwärter zum Nachholspiel Anfang März aufeinandertreffen, könnte Elstorf entweder zur Entscheidung ausholen oder Westercelle auf Tuchfühlung gehen. In einer kleinen eigenen Tabellenregion scheinen sich der MTV Egestorf (31) und der Buchholzer FC (28) zu bewegen. Während beide Teams in den direkten Duellen mit den Überfliegerteams mithalten können, fehlt ihnen die Konstanz, um dauerhaft ganz oben mitzumischen. Der TV Jahn Schneverdingen II (26) muss sich voraussichtlich ebenfalls keine Sorgen um den Ligaverbleib machen und punktet ähnlich wie der BFC vor allem mit einer stabilen Defensive.

Ein Problem für die Ligakonkurrenz ist, dass die Aufsteiger SG Estetal (26), TuS Eversen/Sülze (24) und die FG Düshorn/Krelingen (22) den Sprung in die Bezirksliga mühelos gemeistert haben. Insbesondere die SGE scheint ihre Schlüsse aus ihrem ersten Ausflug in diese Spielklasse gezogen zu haben und befindet sich mit den genannten Mitbewerbern auf einem guten Weg – dazwischen hat sich auch noch die Eintracht Munster (24) gemischt. In Anbetracht dessen, dass der TuS Hermannsburg in der Vorsaison mit 36 Punkten in die Relegation musste und der TSV Heidenau mit 34 Zählern sogar abstieg, beginnt die gefährdete Zone beim MTV Borstel-Sangenstedt (20) und dem punktgleichen FC Jesteburg-Bendestorf (20). Bei JesBe dürften die Alarmglocken insofern schrillen, dass sie nach einem guten Start zuletzt in einen Negativstrudel geraten sind und bereits eine Partie mehr bestritten haben als die Eintracht Elbmarsch (17) und der TV Meckelfeld (16).