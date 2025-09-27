Zweikampf an der Spitze - Krise am Tabellenende

Die Fuldalöwen empfangen mit dem FC Körle 69 einen Gegner, der diese Saison schon für Aufsehen gesorgt hat — aber eher negativ: Nach dem 9:1-Debakel gegen Spitzenreiter FC Domstadt Fritzlar stabilisierte sich Körle zuletzt mit einem 4:4-Remis gegen TSV Besse.Fuldalöwen selbst kamen am letzten Sonntag zu einem 3:3 gegen SG Kirchberg/Lohne/Haddamar und liegen mit 15 Punkten im oberen Mittelfeld. Während die Gastgeber mit ordentlicher Offensivkraft (30:19 Tore) nach oben schauen, hat Körle bei nur 7 Punkten aus 7 Spielen (10:23 Tore) nach wie vor den Druck, Zähler zu sammeln. Erwartet wird ein umkämpftes Duell, in dem die Hausherren die spielerische Sicherheit und Körle die Kampfbereitschaft in die Waagschale werfen müssen.

TSV Wabern II — TuSpo Guxhagen

Beide Teams zeigten zuletzt Schwankungen: Wabern II feierte am 7. Spieltag einen 8:0-Kantersieg gegen SG Dillich und fiel am 8. Spieltag mit einer 1:5-Niederlage gegen SG Neuental/Jesberg zurück. TuSpo Guxhagen verlor zwar beim TSV Obermelsungen 1:5, schlug am 8. Spieltag aber ebenfalls gegen die SG Dillich deutlich mit 7:2. Tabellenmäßig trennt die Mannschaften wenig: Wabern II hat 15 Punkte aus 9 Spielen, TuSpo 11 Punkte aus 9 Spielen. Wabern wird versuchen, die Heimstärke nach dem zuvor gezeigten Offensiv-Feuerwerk wiederzufinden; Guxhagen dagegen kann aus der jüngsten Torflut Selbstvertrauen ziehen.

SG Neuental/Jesberg — SpVgg Zella/Loshausen

Ein klarer Favorit trifft auf eine Mannschaft in akuter Formkrise: Neuental/Jesberg ist mit nur einer Niederlage aus neun Spielen eine der überraschensten Mannschaften dieser Saison und reist als punktgleicher Verfolger des Spitzenreiters FC Domstadt Fritzlar an. Die Mannschaft gewann zuletzt 4:0 gegen SG Geismar/Züschen und 5:1 gegen TSV Wabern II — ein klares Signal. Demgegenüber steht SpVgg Zella/Loshausen, die zuletzt 1:2 gegen SG Ohetal/Frielendorf und 0:1 gegen SG Geismar/Züschen verloren — nur 4 Punkte nach 8 Spielen. Für Zella/Loshausen geht es darum, die Negativserie zu stoppen; für Neuental um die Bestätigung der Tabellenposition. Favorit ist klar Neuental, die Frage ist, ob Zella sich defensiv stabilisieren kann.

TSV Besse — SG Ohetal/Frielendorf

TSV Besse kommt mit einem munteren 4:4-Remis gegen FC Körle sowie einer 1:3-Niederlage gegen SG Kirchberg in die Partie und steht mit 11 Punkten im Mittelfeld. Die SG Ohetal/Frielendorf dagegen zeigt Extreme: Das Team siegte auf eigenem Platz 2:1 gegen SpVgg Zella/Loshausen, erlitt aber am 8. Spieltag ein desaströses 0:14 gegen FC Domstadt Fritzlar. Ohetal bleibt damit mit 5 Punkten in der unteren Tabellenhälfte. Für die Gäste sind Moral und die Reaktion auf die Niederlage gegen Domstadt die große Frage; Besse kann mit disziplinierter Defensive und Umschaltspiel punkten. Heimvorteil und Stabilität könnten Besse den Vorteil bringen — doch Ohetal wird alles versuchen, die Bilanz zu korrigieren.

FC Domstadt Fritzlar — SG Geismar/Züschen

Das Spitzenduell — wenn auch in der Form eines Klassenunterschieds: Domstadt ist ungeschlagen und erzielt Tore im Akkord (54:4), zuletzt mit einem 9:1 gegen FC Körle und einem 14:0-Triumph gegen SG Ohetal/Frielendorf. Die Blau-Weißen sind offensiv eine Klasse für sich und gehen als klarer Favorit in dieses Heimspiel. SG Geismar/Züschen rangiert im Tabellenmittelfeld mit 10 Punkten und zeigte zuletzt ein 0:4 gegen Neuental, gefolgt von einem 1:0-Sieg gegen Zella. Für Geismar geht es um Schadensbegrenzung und darum, der Phalanx Domstadts so lange wie möglich Paroli zu bieten; für Domstadt steht die Aufgabe an, die beeindruckende Serie zu bestätigen. Ein Torfestival der Hausherren ist nicht auszuschließen, Domstadt strebt weiterhin eine makellose Bilanz an.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth — TSV 1926 Mengsberg II

Dieses Duell hat alles, was dramatisch sein kann: Auf der einen Seite SG Dillich - aktuell das Sorgenkind der Liga. Neun Spiele, null Punkte, Torverhältnis 4:49 — zuletzt eine 0:8-Pleite gegen TSV Wabern II und ein 2:7 gegen TuSpo Guxhagen. Auf der anderen Seite Mengsberg II, die zuletzt 1:4 gegen TSV Obermelsungen verloren, aber mit 14 Punkten aus neun Spielen in einer deutlich besseren Ausgangslage sind. Für Dillich wäre ein positives Ergebnis eine kleine Sensation und ein dringend benötigter Mutmacher; Mengsberg muss aufpassen nicht die Konzentration zu verlieren