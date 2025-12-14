Zweikampf an der Spitze, kommen die Absteiger nochmal zurück?

Offensivspektakel und Aufsteiger als Taktgeber

Früh zeigte sich, dass diese Liga vom Angriff lebt: Am 1. Spieltag gewann der SV Germania Bietigheim 3:0 beim TSV Heimsheim, der TSV Münchingen siegte 3:0 in Merklingen, der SV Pattonville überrollte den AKV B.G. Ludwigsburg mit 8:3. Aldingens 8:2 und Germanias 7:0 gegen den TV Pflugfelden stehen exemplarisch für eine ganze Reihe von Kantersiegen, in denen Abwehrreihen regelmäßig überfordert wirkten.

Münchingen, Heimsheim und Germania geben mit ihren Torbilanzen den Takt vor, doch auch Kornwestheim und Hessigheim mischen mit hohem Risiko und großer Durchschlagskraft mit. Ausreißer wie das 5:0 Kornwestheims gegen Münchingen oder das 1:4 des Spitzenreiters in Aldingen zeigen, wie schnell Serien reißen können.

Enges Titelrennen mit dünnem Vorsprung für Germania

An der Spitze liegt Germania Bietigheim mit 38 Punkten, dicht gefolgt vom TSV Münchingen mit 36 Zählern. Germania setzte früh Maßstäbe, geriet aber beim 1:4 in Aldingen, beim 1:1 in Löchgau und zuletzt beim 0:2 gegen den TSV Merklingen ins Straucheln. Münchingen kombinierte klare Statements wie das 8:0 gegen Marbach und das 5:1 in Pflugfelden mit Rückschlägen wie dem 0:5 in Kornwestheim, bleibt aber stabil im Windschatten.

Das direkte Duell der beiden endete beim 0:0 leistungsgerecht remis – ein Ergebnis, das den zweiten Aufsteiger TSV Heimsheim mit 30 Punkten in Lauerstellung hält. Hinter dem Spitzentrio wartet ein breites Verfolgerfeld um Merklingen, FV Löchgau II, FC Marbach, Besigheim, FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und Aldingen, das bei einer Serie noch einmal ins Titelbild rücken kann.

Abstiegszone mit tiefem Keller und breiter Grauzone

Deutlich schärfer konturiert ist der Tabellenkeller. TV Pflugfelden steht mit nur drei Punkten und 15:71 Toren am Ende, der einzige Sieg datiert vom 3:2 in Schwieberdingen, ansonsten reihten sich hohe Niederlagen wie das 0:7 in Bietigheim oder das 0:6 in Hessigheim. NK Croatia Bietigheim (13 Punkte) schwankt zwischen Lehrstück und Lebenszeichen: Auf klare Klatschen wie das 0:7 in Heimsheim folgen Lichtblicke wie das 8:2 in Lomersheim oder das 2:0 in Pflugfelden.

Vor den beiden rangieren TSV Schwieberdingen (15 Punkte) sowie AKV B.G. Ludwigsburg und Phönix Lomersheim (je 17), die zwar Achtungserfolge wie das 6:3 Schwieberdingens gegen Pattonville oder das 3:3 Besigheims gegen Lomersheim vorweisen, aber zu selten nachlegen. Weil mit vier direkten Abstiegsplätzen und einem Relegationsrang die Fallhöhe enorm ist und die endgültige Zahl der Absteiger je nach Konstellation in den höheren Ligen noch variieren kann, ist auch das untere Mittelfeld alles andere als sicher.