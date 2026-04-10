Zweikampf an der Spitze: Heiningen und Ebersbach unter Druck Der 22. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils könnte im Titelrennen vorentscheidend sein. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krisch

In der Bezirksliga Neckar/Fils spitzt sich die Lage vor dem 22. Spieltag merklich zu. Während an der Tabellenspitze ein punktgleiches Duo im Fernduell um die Meisterschaft kämpft, geht es im Tabellenkeller für mehrere Vereine um den nackten Verbleib in der Liga. Die kommenden Begegnungen am Sonntag versprechen eine Mischung aus sportlicher Brisanz und der notwendigen Nervenstärke, da jeder Fehler im Aufstiegsrennen oder im Abstiegskampf nun schwerer wiegt als je zuvor.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend punkten müssen. Der TSV Jesingen belegt mit 18 Punkten den 14. Tabellenplatz und steht damit auf einem direkten Abstiegsrang. Gegner Türkspor Nürtingen 73 rangiert mit 22 Punkten auf Platz 12 und hat die Chance, sich mit einem Sieg weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Türkspor mit 1:0 für sich entschied. Für Jesingen bietet das Heimspiel die Möglichkeit zur Revanche und zum wichtigen Anschluss an das rettende Ufer.

Die TSG Salach steht mit 27 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld. Zu Gast ist der Tabellensechste aus Weilheim, der mit 36 Punkten eine solide Saison spielt und den Kontakt nach oben nicht verlieren möchte. Im Hinspiel dominierten die Weilheimer und schickten Salach mit einer 0:3-Niederlage nach Hause. Salach wird versuchen, vor eigenem Publikum stabiler aufzutreten, um gegen die favorisierten Gäste zu bestehen.

Die Ausgangslage für das Schlusslicht aus Geislingen bleibt bei nur sechs Punkten auf dem Konto äußerst schwierig. Die Reserve des SC Geislingen empfängt den Tabellensiebten FV Vorwärts Faurndau, der 34 Punkte vorweisen kann. Das Hinspiel endete 3:1 für Faurndau. Während es für die Gastgeber darum geht, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, möchte Faurndau seine Position in der oberen Tabellenhälfte weiter festigen.

Der SV Ebersbach/Fils befindet sich in einem nervenaufreibenden Meisterschaftskampf. Punktgleich mit dem Tabellenführer (52 Punkte), aber mit der deutlich schlechteren Tordifferenz, ist ein Auswärtssieg beim Tabellenzehnten Oberboihingen (24 Punkte) Pflicht. Das Hinspiel war mit 4:0 eine eindeutige Sache für Ebersbach. Die Gäste müssen diese Konzentration erneut abrufen, um im Titelrennen keinen Boden gegenüber Heiningen zu verlieren.

Der 1. FC Donzdorf belegt mit 41 Punkten den dritten Platz, hat jedoch bereits elf Zähler Rückstand auf das Führungsduo. Gegen den TSV Denkendorf, der mit 31 Punkten auf Rang acht steht, soll die Heimbilanz weiter ausgebaut werden. Das Hinspiel verlief für Donzdorf sehr erfolgreich und endete mit einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg. Denkendorf wird bestrebt sein, diesmal defensiv kompakter zu stehen.

Für den FV Plochingen ist die Situation bei 17 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz kritisch. Jeder Heimsieg ist nun überlebenswichtig. Zu Gast ist der 1. FC Frickenhausen, der mit 24 Punkten auf Platz elf steht und sich ebenfalls noch nicht endgültig in Sicherheit wiegen kann. Plochingen kann Mut aus dem Hinspiel schöpfen, das sie mit 3:2 gewinnen konnten. Ein erneuter Erfolg würde den Druck im Abstiegskampf merklich erhöhen.

Das Topspiel des Nachmittags findet in Heiningen statt. Der Tabellenführer (52 Punkte) empfängt den Tabellenfünften aus Kirchheim (38 Punkte). Heiningen beeindruckt in dieser Spielzeit mit einer Tordifferenz von plus 74 und möchte seine Spitzenposition verteidigen. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Heiningen deutlich mit 6:2 für sich entschied. Kirchheim wird eine Topleistung benötigen, um den Offensivdrang des Meisterschaftsfavoriten zu bremsen.