Zweikampf an der Spitze: Gechingen und Sulz unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald spitzt sich die sportliche Situation am 18. Spieltag deutlich zu. Während das Spitzenduo Gechingen und Sulz punktgleich in die kommenden Partien geht, herrscht am Ende der Tabelle ein intensiver Überlebenskampf. Es ist eine Phase der Saison, in der taktische Disziplin und mentale Stärke über Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste entscheiden. In acht zeitgleichen Begegnungen wird am Sonntagnachmittag um die weichenstellenden Zähler gerungen, wobei die sportliche Rivalität in jedem Duell spürbar sein wird.

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Der 1. FC Altburg empfängt den SV Althengstett in einer Verfolgerrolle. Altburg belegt mit 28 Punkten den vierten Tabellenplatz und ist bestrebt, den Anschluss an das Führungsduo zu halten. Die Gäste aus Althengstett rangieren mit 20 Punkten auf dem zehnten Platz. Für die Hausherren bietet sich die Gelegenheit zur Revanche, nachdem sie das Hinspiel in Althengstett knapp mit 0:1 verloren hatten. Altburg benötigt einen Sieg, um die eigene Position im oberen Tabellenviertel zu festigen.

Hier trifft der Tabellenneunte auf das abgeschlagene Schlusslicht der Liga. Die SG Oberreichenbach/Würzbach steht mit 23 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Für den TSV Möttlingen ist die Lage bei lediglich acht Punkten auf dem 16. Platz äußerst kritisch. Die Erinnerung an das torreiche Hinspiel, das die Spielgemeinschaft mit 5:3 für sich entscheiden konnte, unterstreicht die Favoritenrolle der Gastgeber. Möttlingen steht unter Zugzwang, um den drohenden Abstieg noch irgendwie abzuwenden.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SG Dornstetten Dornstetten TSF Dornhan TSF Dornhan 15:00 PUSH

In Dornstetten findet ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt statt. Die Gastgeber belegen mit 20 Punkten den elften Platz, während die TSF Dornhan mit 15 Punkten auf dem vorletzten Rang 15 stehen. Das Hinspiel konnte Dornstetten mit 1:0 gewinnen. Für Dornhan ist dieses Spiel von existenzieller Bedeutung, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen, während Dornstetten mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Sicherheit machen könnte.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold II SV Eutingen SV Eutingen 15:00 PUSH

Die Reserve des VfL Nagold steht mit 18 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und benötigt dringend Zählbares, um die Abstiegszone zu verlassen. Zu Gast ist der SV Eutingen, der mit 25 Punkten auf dem achten Platz rangiert. Trotz der tabellarischen Differenz konnte Nagold II das Hinspiel auswärts mit 2:1 für sich entscheiden. Eutingen wird versuchen, dieses Ergebnis im Rückspiel zu korrigieren und sich weiter im Mittelfeld zu etablieren.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Dieses Topspiel ist für den Meisterschaftskampf von hoher Relevanz. Der VfR Sulz ist punktgleich mit dem Spitzenreiter (35 Punkte) und belegt aufgrund der Tordifferenz den zweiten Platz. Baiersbronn lauert mit 28 Punkten auf dem fünften Rang. Die Gäste haben nach der deutlichen 1:6-Niederlage im Hinspiel einiges gutzumachen. Sulz hingegen darf sich keinen Punktverlust erlauben, wenn man die Chance auf die Tabellenführung wahren will.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen SV Gültlingen Gültlingen 15:00 PUSH

Der Tabellenführer Gechingen (35 Punkte) empfängt den Dritten aus Gültlingen (28 Punkte). Gechingen will die Spitzenposition verteidigen, muss jedoch gegen eine Mannschaft antreten, die ihnen im Hinspiel eine empfindliche 1:5-Niederlage zugefügt hat. Gültlingen könnte mit einem erneuten Erfolg den Kampf um die Meisterschaft wieder völlig offen gestalten, während Gechingen auf Wiedergutmachung und den Ausbau der Führung drängt.

Ottenbronn kämpft mit 19 Punkten auf Platz 12 um den Anschluss an das Mittelfeld und gegen das weitere Abrutschen in der Tabelle. Die SGM Felldorf/Bierlingen steht mit 25 Punkten auf dem siebten Platz. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel begegnen sich beide Teams erneut auf Augenhöhe. Ein Sieg wäre für Ottenbronn ein wichtiges Signal im Abstiegskampf, während die SGM ihre Position festigen möchte.