Zweijahresvertrag: Florian Gerstl wechselt nach Hartberg

Der linke Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Ost mit. In bislang 116 Einsätzen erzielte der Linksfuß zehn Tore und empfahl sich mit konstant starken Leistungen sowie zuletzt auch im Probetraining beim TSV für den nächsten Karriereschritt. Zuvor stand Gerstl bereits für den Wiener Sport-Club, den SC Bruck/Leitha und Union Mauer auf dem Platz.
Mit dem Wechsel nach Hartberg stellt sich der Linksfuß nun erstmals der Herausforderung ADMIRAL Bundesliga und möchte dort den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.
Florian Gerstl: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Hartberg und kann es kaum erwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich werde alles geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich Fußball zu spielen.“
Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Neuzugang: „Mit Flo haben wir einen Spieler gefunden, der perfekt in das typische TSV-Hartberg-Profil passt. Er hat in der Regionalliga Ost eine überragende Saison gespielt und möchte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Es freut mich total, dass sich Flo für uns entschieden hat. Ich bin überzeugt, dass er schnell adaptieren wird und wir in den kommenden Jahren viel Freude an ihm haben werden.“
Herzlich willkommen in der Oststeiermark und viel Erfolg beim TSV!