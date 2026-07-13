Zweijahresvertrag: Florian Gerstl wechselt nach Hartberg Der 23-jährige Wiener Florian Gerstl wechselt vom Regionalligisten SR Donaufeld in die Oststeiermark zum TSV Egger Glas Hartberg und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. von TSV Hartberg · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Hartberg

Der linke Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Ost mit. In bislang 116 Einsätzen erzielte der Linksfuß zehn Tore und empfahl sich mit konstant starken Leistungen sowie zuletzt auch im Probetraining beim TSV für den nächsten Karriereschritt. Zuvor stand Gerstl bereits für den Wiener Sport-Club, den SC Bruck/Leitha und Union Mauer auf dem Platz.

Mit dem Wechsel nach Hartberg stellt sich der Linksfuß nun erstmals der Herausforderung ADMIRAL Bundesliga und möchte dort den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Florian Gerstl: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Hartberg und kann es kaum erwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich werde alles geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich Fußball zu spielen.“