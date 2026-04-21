Zweijahres‑Verlängerung mit Ernhofer und Meier

Der TSV Mailing‑Feldkirchen freut sich sehr, dass Marco Ernhofer und David Meier ihre Zusammenarbeit verbindlich für die kommenden zwei Spielzeiten fortsetzen. Marco bringt neben großer Erfahrung eine bemerkenswerte Ruhe, eine klare, gerade Linie im Umgang mit den Spielern sowie eine ausgeprägte Führungspersönlichkeit und Charakterstärke mit, die sowohl auf dem Platz als auch im Training Orientierung und Stabilität geben. David ergänzt ihn ideal: mit Erfahrung, Gelassenheit und einem starken Charakter, der die Mannschaft zusätzlich stabilisiert und weiterentwickelt. Gemeinsam bilden sie ein eingespieltes Duo, das sportlich überzeugt und menschlich das Vereinsleben bereichert.



Beide Spielertrainer sind längst nicht nur auf dem Platz wichtig geworden, sondern prägen das Miteinander abseits des Rasens: Sie fördern junge Talente, leben Teamwerte vor und tragen maßgeblich zur positiven Stimmung und zum WIR‑Gefühl im Verein bei. In den kommenden Monaten wollen sie gezielt weitere Jugendspieler in die junge erste Mannschaft integrieren; aktuell zählt der Kader 13 Eigengewächse aus der Mailinger Jugend, ein Wert, auf den wir stolz sind und den wir weiter ausbauen möchten.



Alle Beteiligten haben bei der jetzigen Verlängerung signalisiert, auch langfristig zusammenarbeiten zu wollen. Mit Marco Ernhofer und David Meier hat der TSV Mailing‑Feldkirchen ein starkes Duo, das sportlich wie menschlich überzeugt und die Grundlage für die nächsten Schritte im Aufbau der Mannschaft legt.