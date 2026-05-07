Zweigner-Genzer weiter vorne – Hildebrandt kommt näher

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Zuletzt blieb Melissa Zweigner-Genzer zweimal in Folge ohne eigenen Treffer – die Torjägerliste der Frauen-Regionalliga Süd führt sie dennoch weiter an. Bereits 16 Saisontore hat die Angreiferin des Karlsruher SC auf ihrem Konto.
Ihre erste Verfolgerin kommt immer näher: Johanna Hildebrandt erzielte drei Tore in den letzten zwei Spielen. Insgesammt kommt Hildebrandt auf 14 Tore in der laufenden Spielzeit. Außerdem legte die Torjägerin von Hessen Kassel fünf weitere Treffer vor.
Luisa Wölfel komplettiert das Podium in der Frauen-Regionalliga Süd. Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger hat sie nur noch Außenseiterchancen. Wölfel erzielte elf Tore und liegt damit fünf Treffer hinter der Führenden zurück.
1. Melissa Zweigner-Genzer, Karlsruher SC: 16 Tore
2. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 14 Tore
3. Luisa Wölfel, SpVgg Greuther Fürth: 11 Tore
4. Mathilda Dillmann, Karlsruher SC: 10 Tore
4. Daniela Schwarz, SC Sand 2: 10 Tore
6. Weena Simmen, SC Freiburg II: 9 Tore
6. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 9 Tore
8. Sari Kobayashi, Einracht Frankfurt U19: 8 Tore
8. Sarah Sahiti, TSG Hoffenheim U20: 8 Tore
10. Ann-Sophie Braun, TSG Hoffenheim U20: 7 Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit sieben Toren
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des DFB.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!