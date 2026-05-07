Zweigner-Genzer weiter vorne – Hildebrandt kommt näher

Zuletzt blieb Melissa Zweigner-Genzer zweimal in Folge ohne eigenen Treffer – die Torjägerliste der Frauen-Regionalliga Süd führt sie dennoch weiter an. Bereits 16 Saisontore hat die Angreiferin des Karlsruher SC auf ihrem Konto.

Ihre erste Verfolgerin kommt immer näher: Johanna Hildebrandt erzielte drei Tore in den letzten zwei Spielen. Insgesammt kommt Hildebrandt auf 14 Tore in der laufenden Spielzeit. Außerdem legte die Torjägerin von Hessen Kassel fünf weitere Treffer vor.