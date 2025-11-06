Zweigner-Genzer marschiert unaufhaltbar in Regionalliga Süd

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Die Frauen-Regionalliga Süd hat eine neue Torjägerin an der Spitze. Melissa Zweigner-Genzer vom KSC steht mit neuen Toren auf Platz eins. Mitweiteren fünf Treffern steigt Zweigner-Genzer von Platz drei auf Platz eins in der Torjägerliste.
Die ehemalige Spitzenreiterin Angelina Klopstein ist Zweigner-Genzer dicht auf den Fersen. Mit nur einem Tor weniger ist die Spielerin vom SC Sand noch nah dran am Titel. Mit ihrem Team konnte Klopstein bis dato 15 Punkte aus elf Spielen sammeln und steht tabellarisch auf Platz sechs.
Erneut in der Top drei findet sich auch Johanna Hildebrandt wieder. Mit sieben Toren, also drei mehr als letzten Monat, ist die Angreiferin vom KSV Kassel in Höchstform. Trotz Hildebrandts Trefferquote sieht es für den KSV nicht gut aus. Zehn Punkte und Platz neun auf dem Papier.
1. Melissa Zweigner-Genzer, Karlsruher SC: 9 Tore
2. Angelina Klopstein, SC Sand II: 8 Tore
3. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 7 Tore
4. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 6 Tore
4. Selina Walter, VfL Herrenberg: 6 Tore
4. Weena Simmen, SC Freiburg II: 6 Tore
7. Mathilda Dillmann Karlsruher SC: 5 Tore
7. Johanna Putzer, SC Freiburg II: 5 Tore
7. Sara Sahiti, TSG Hoffenheim U20: 5 Tore
10. Christina Alp, TSG Hoffenheim U20: 4 Tore – und drei weitere Spielerinnen mit vier Toren
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des DFB.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!