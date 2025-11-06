Zweigner-Genzer marschiert unaufhaltbar in Regionalliga Süd

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Frauen-Regionalliga Süd hat eine neue Torjägerin an der Spitze. Melissa Zweigner-Genzer vom KSC steht mit neuen Toren auf Platz eins. Mitweiteren fünf Treffern steigt Zweigner-Genzer von Platz drei auf Platz eins in der Torjägerliste.

Die ehemalige Spitzenreiterin Angelina Klopstein ist Zweigner-Genzer dicht auf den Fersen. Mit nur einem Tor weniger ist die Spielerin vom SC Sand noch nah dran am Titel. Mit ihrem Team konnte Klopstein bis dato 15 Punkte aus elf Spielen sammeln und steht tabellarisch auf Platz sechs.