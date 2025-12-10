Zweigner-Genzer ist unaufhaltbar – Wölfel springt aufs Siegerpodest

Melissa Zweigner-Genzer war auch im November nicht aufzuhalten. Mit 13 Treffern hält sie sich weiter an der Spitze. Letzten Monat erhöhte die Top-Torjägerin des Karlsruher SC ihre Ausbeute auf sechs Tore. Davon fielen vier am 14. Spieltag beim 5:1-Sieg des KSC über den SC Sand II. Damit landete die 34-Jährige in der Elf des Spieltags.

Auf dem zweiten Platz befindet sich Johanna Hildebrandt. Die Angreiferin des KSV Hessen Kassel traf auch in diesem Monat wieder konstant und weitete ihr Torkonto auf zehn Treffer aus. Somit springt Hildebrandt vom dritten Platz nach oben.

Letzten Monat stand sie gar nicht auf der Torjägerinnen-Liste, nun katapultierte sich Luisa Wölfel in die Top-Drei. Mit neun Toren ist sie die letzte auf dem Siegertreppchen. Die Stürmerin der SpVgg Greuther Fürth erzielte im November fünf Treffer und erwies sich als treffsicher in jeder Partie.

Torjägerinnen-Liste der Frauen-Regionalliga Süd: