Zweigner-Genzer ist unaufhaltbar – Wölfel springt aufs Siegerpodest

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Melissa Zweigner-Genzer war auch im November nicht aufzuhalten. Mit 13 Treffern hält sie sich weiter an der Spitze. Letzten Monat erhöhte die Top-Torjägerin des Karlsruher SC ihre Ausbeute auf sechs Tore. Davon fielen vier am 14. Spieltag beim 5:1-Sieg des KSC über den SC Sand II. Damit landete die 34-Jährige in der Elf des Spieltags.
Auf dem zweiten Platz befindet sich Johanna Hildebrandt. Die Angreiferin des KSV Hessen Kassel traf auch in diesem Monat wieder konstant und weitete ihr Torkonto auf zehn Treffer aus. Somit springt Hildebrandt vom dritten Platz nach oben.
Letzten Monat stand sie gar nicht auf der Torjägerinnen-Liste, nun katapultierte sich Luisa Wölfel in die Top-Drei. Mit neun Toren ist sie die letzte auf dem Siegertreppchen. Die Stürmerin der SpVgg Greuther Fürth erzielte im November fünf Treffer und erwies sich als treffsicher in jeder Partie.
1. Melissa Zweigner-Genzer, Karlsruher SC: 13 Tore
2. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 10 Tore
3. Luisa Wölfel, SpVgg Greuther Fürth: 9 Tore
4. Mathilda Dillmann, Karlsruher SC: 7 Tore
4. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 7 Tore
4. Weena Simmen, SC Freiburg II: 7 Tore
7. Ann-Sophie Braun, TSG Hoffenheim U20: 6 Tore
7. Sarah Sahiti, TSG Hoffenheim U20: 6 Tore
7. Selina Walter, VfL Herrenberg: 6 Tore
10. Freya Sophie Burk, KSV Hessen Kassel: 5 Tore
und sechs weitere Spielerinnen mit fünf Toren
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des DFB.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!