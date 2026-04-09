Zweigner-Genzer gibt den Ton an - Hildebrandt und Wölfel folgen

Melissa Zweigner-Genzer marschiert in der Regionalliga Süd weiter vorne weg. Die Spielerin des Karlsruher SC erzielte in der laufenden Saison bereits 15 Tore und führt im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Im März war Zweigner-Genzer zweimal erfolgreich und konnte den Vorsprung ausbauen.

Ihre erste Verfolgerin ist Johanna Hildebrandt. Die Angreiferin vom KSV Hessen Kassel erzielte elf Treffer und liegt vier Tore hinter Zweigner-Genzer. Ihren letzten Treffer erzielte sie gegen den SV Weinberg. Außerdem kommt sie bereits auf vier Assists.