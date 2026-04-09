Zweigner-Genzer gibt den Ton an - Hildebrandt und Wölfel folgen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Melissa Zweigner-Genzer marschiert in der Regionalliga Süd weiter vorne weg. Die Spielerin des Karlsruher SC erzielte in der laufenden Saison bereits 15 Tore und führt im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Im März war Zweigner-Genzer zweimal erfolgreich und konnte den Vorsprung ausbauen.
Ihre erste Verfolgerin ist Johanna Hildebrandt. Die Angreiferin vom KSV Hessen Kassel erzielte elf Treffer und liegt vier Tore hinter Zweigner-Genzer. Ihren letzten Treffer erzielte sie gegen den SV Weinberg. Außerdem kommt sie bereits auf vier Assists.
Das Podium wird von Luisa Wölfel komplettiert, die sich damit weiter im Kampf um die Torjägerkrone in der Regionalliga Süd befindet. Wölferl erzielte für die SpVgg Greuter Fürth zehn Saisontore.
1. Melissa Zweigner-Genzer, Karlsruher SC: 15 Tore
2. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 11 Tore
3. Luisa Wölfel, SpVgg Greuther Fürth: 10 Tore
4. Weena Simmen, SC Freiburg II: 8 Tore
4. Daniela Schwarz, SC Sand 2: 8 Tore
4. Mathilda Dillmann, Karlsruher SC: 7 Tore
4. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 7 Tore
8. Ann-Sophie Braun, TSG Hoffenheim U20: 7 Tore
8. Sarah Sahiti, TSG Hoffenheim U20: 7 Tore
10. Selina Walter, VfL Herrenberg: 6 Tore
und fünf weitere Spielerinnen mit sechs Toren
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des DFB.
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