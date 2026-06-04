Zweigner bringt es ins Ziel – Trio auf Platz drei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Melissa Zweigner hat sich die Torjägerkrone in der Regionalliga Süd der Frauen geholt. Die Stürmerin des Karlsruher SC erzielte in dieser Saison 18 Tore. Ihre Mannschaft hat in der Liga den vierten Platz eingefahren. Im Mai lief sie nur gegen Greuther Fürth und die SG Haitz auf, in denen ihr aber kein Treffer mehr gelang.
Auf dem zweiten Platz, mit drei Treffern Rückstand, ist Johanna Hildebrandt. Die Torjägerin kämpfte mit Vorjahres-Aufsteiger KSV Hessen Kassel um den Klassenerhalt in der Liga, der ihnen dank einer Serie von drei Siegen kurz vor Saisonende gelang.
Aller guten Dinge sind drei, dachten sich Mathilda Dillmann vom Karlsruher SC, Daniela Schwarz vom SC Sand 2 und Luisa Wölfel von der SpVgg Greuther Fürth. Das Trio hat jeweils elf Treffer auf dem Konto und teilt sich deshalb den dritten Platz.
1. Melissa Zweigner, Karlsruher SC: 18 Tore +2
2. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 15 Tore +1
3. Mathilda Dillmann, Karlsruher SC: 11 Tore +1
3. Daniela Schwarz, SC Sand 2: 11 Tore +1
3. Luisa Wölfel, SpVgg Greuther Fürth: 11 Tore
6. Sarah Sahiti, TSG Hoffenheim U20: 10 Tore
7. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 9 Tore
7. Sari Kobayashi, Einracht Frankfurt U19: 9 Tore
7. Weena Simmen, SC Freiburg II: 9 Tore
10. Aurora Tornaquindici, SpVgg Greuther Fürth: 8 Tore
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des DFB.
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