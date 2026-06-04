Zweigner bringt es ins Ziel – Trio auf Platz drei

Melissa Zweigner hat sich die Torjägerkrone in der Regionalliga Süd der Frauen geholt. Die Stürmerin des Karlsruher SC erzielte in dieser Saison 18 Tore. Ihre Mannschaft hat in der Liga den vierten Platz eingefahren. Im Mai lief sie nur gegen Greuther Fürth und die SG Haitz auf, in denen ihr aber kein Treffer mehr gelang.

Auf dem zweiten Platz, mit drei Treffern Rückstand, ist Johanna Hildebrandt. Die Torjägerin kämpfte mit Vorjahres-Aufsteiger KSV Hessen Kassel um den Klassenerhalt in der Liga, der ihnen dank einer Serie von drei Siegen kurz vor Saisonende gelang.