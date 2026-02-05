Zweigestirn Königstein/Rieden punktgleich in Lauerstellung

Die punktgleichen Teams des TSV Königstein (in Rot) und des 1. FC Rieden (in Grün-Schwarz) sind die schärfsten Verfolger von Herbstmeister SV Raigering. – Foto: Richard Weigert

Teil 2 des Rückblicks auf den ersten Saisonabschnitt der Kreisliga Süd, wir schauen auf die beiden schärfsten Verfolger des Spitzenreiters SV Raigering, das punktgleiche Zweigestirn TSV Königstein (2./32 - 16 absolvierte Partien) und 1. FC Rieden (3./32 - 17 Spiele). Beide Mannschaften gehörten ja zu Saisonbeginn zum Kreis der Anwärter auf die ganz vorderen Plätze, liegen also vor Beginn der Restrückrunde im Soll. Da die Mannen von Roland Winkler ja ein Nachholspiel in der Hinterhand haben (das Nachbarderby gegen den FC Edelsfeld am Ostersamstag), hätten sie im Erfolgsfalle die Chance, den Panduren noch mehr auf die "Pelle" zu rücken.

In den zurückliegenden fünf Spielzeiten grundsätzlich in der Endabrechnung im vorderen Tabellendrittel platziert (zuletzt Fünfter), überraschte es niemanden, dass man in Königstein auch vor der aktuell pausierenden Saison erklärte, einen Rang im vorderen Tabellendrittel anzustreben, auch, wenn man mit Goalgetter Udo Hagerer (Spielertrainer bei der SG Sorghof/Vilseck II) und Bernd Holzwarth (zum SV Kauerhof) zwei wichtige Stützen in der Sommerpause verlor. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass Coach Roland Winkler (58) - der „Dauerbrenner“ im Starterfeld steht seit 2019 ohne Unterbrechung an der Außenlinie der Truppe aus dem Landkreis Amberg/Sulzbach - und die Seinen diese doch herben Verluste bislang beeindruckend kompensieren konnten.

Am 7. Spieltag "erwischte" es dann den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer, bei der U23 des FC Weiden-Ost musste der TSV mit 0:2 kleinbei geben und verlor damit seine Tabellenführung an den nach Punkten aufschliessenden, jedoch das bessere Torverhältnis besitzenden SV Freudenberg. Und auch der auftrumpfende Neuling aus Ursensollen hatte mit ebenfalls 18 Zählern gleichgezogen. Bereits eine Woche später war die Truppe um den jungen, erst 20jährigen Torjäger Simon Lederer (aktuell 16 "Buden") wieder auf dem Ligathron zurück, da die Konkurrenz patzte und sie selbst die Hausaufgabe erfolgreich absolvierte. Nach Runde 10 teilte man sich die Spitzenposition mit Ursensollen und den stark aufkommenden Raigeringern, eine "schöpferische Pause" von Mitte September bis Anfang Oktober (nur ein Punkt aus drei Partien) ließ den TSV den "Platz an der Sonne" dann verlassen, ohne den Kontakt nach ganz oben zu verlieren.

Hatten einige vermeintliche Experten Zweifel daran, dass der TSV vor allem seine "Tormaschine" Hagerer ersetzen könne, wurden sie bereits in der Frühphase der Saison eines Besseren belehrt. Denn die Winkler-Crew legte einen beeindruckenden Start hin, gewann die ersten sechs Partien und grüßte nach einer denkwürdigen Partie am vierten Spieltag, über die vermutlich noch heute geredet werden wird - man besiegte den zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch "unbefleckten" 1. FC Rieden knapp mit 4:3 - als alleiniger Spitzenreiter.

Aus den finalen fünf Matches des Jahres 2025 schöpfte man schließlich 10 Punkte ab, das 0:4 im Spitzenspiel bei Primus Raigering am 2. November verhinderte, dass man den Abstand zu diesem vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im März (der TSV reist am 22. März ins Michael-Höhbauer-Stadion nach Luhe-Wildenau) noch geringer als vier Punkte gestalten konnte. Aber - wie schon erwähnt - man hat ja ein Spiel weniger als der SVR.

Trainerroutinier Roland Winkler erklärt im Interview in kurzen Antworten unter anderem, dass er und die Seinen mit hoffentlich aus Verletzungen zurückkehrenden Stammkräften bis zum Schluß ein gewichtiges Wort bei der Vergabe der begehrten Plätze 1 und 2 mitreden wollen:

Roland, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Roland Winkler (58): Nach unseren Abgängen vor der Saison und einigen schweren Verletzungen sind wir sehr zufrieden.

Was habt Ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wenn man zum Jahreswechsel Zweiter ist und ein Spiel weniger hat, als der Tabellenführer, dann gilt es nur, den Blick nach vorne zu richten und alles dafür zu tun, um am Ende einen der beiden ersten Plätze zu erreichen.

Wird es im Winter eventuell personelle Veränderungen geben?

Bei uns kommen einige Spieler zurück, die zuletzt verletzt waren. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir beginnen am 9 Februar. Wie immer in der Vorbereitung müssen wir gut arbeiten, um weiter vorne dabei zu bleiben.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Bei einer so jungen Mannschaft gibt es in jedem Mannschaftsteil immer irgendwo Verbesserungsbedarf. Da werde ich ansetzen.

Welches Team in der Liga hat euerer Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Schwer zu sagen. Denke, das muss jede Mannschaft mit sich ausmachen. Außerdem möchte mich hier nicht über andere Mannschaften äußern, das ist nicht fair und gehört sich nicht.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wir sind auf gutem Wege dahin.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim TSV stehen?

Nein, ich werde den Verein zum Saisonende verlassen.

1. FC Rieden (3. Platz, 32 Punkte, 9-5-3, 31:20 Tore)

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga lieferte sich der 1. FC Rieden in der zurückliegenden Spielzeit lange Zeit ein packendes Duell mit den SF Ursulapoppenricht um die Meisterschaft in der Kreisliga Süd. Am Ende behielt „Upo“ die Oberhand, die Truppe aus dem Vilstal musste in die Relegation. Dort zerplatzten die Träume von einem sofortigen Wiederaufstieg bereits in der ersten Partie. Nun geht der Blick nach vorne.

Betrachtete man nun zum Vorbereitungsstart im Juni letzten Jahres den Kader des Kreisliga-Vizemeisters für die Spielzeit 2025/26, erkannte man, dass sich dieser in der Sommerpause verändert hatte. Einige bewährte und erfahrene Kräfte waren nicht mehr dabei und wurden durch junge, hoffnungsvolle Spieler ersetzt. Die Truppe des in der zweiten Spielzeit auf der Kommandobrücke stehenden Trainers Bernd Scheibel und seinem „Co" Martin Hillen ging also verjüngt in die neue Saison. Das erklärte Saisonziel war es, vorne mitzuspielen und die jungen, regionalen Neuzugänge zu integrieren.

Der Vilstalelf gelang ein perfekter Saisonstart: Mit drei Dreiern in Folge positionierte man sich sofort wieder da, wo man die letzte Saison beendet hatte. Das folgende 3:4 beim ebenfalls eine weiße Weste besitzenden TSV Königstein löste beim FCR so etwas wie eine kleine "Ergebniskrise" aus, denn die Scheibel-Elf konnte danach auch die nächsten drei Matches nicht für sich entscheiden, holte nur zwei Punkte und verlor damit ein wenig den Kontakt zur Tabellenspitze.

Das 3:2 gegen den FC Edelsfeld sollte dann endgültig den Turnaround bescheren, acht ungeschlagene Wochen folgten, sechs Siege und zwei Unentschieden liessen die Riedener auf der Tabellenleiter wieder nach oben klettern, erst der SV Freudenberg stoppte die Erfolgsserie am vorletzten Spieltag des Sportjahres 2025, entführte er doch alle drei zu vergebenden Punkte vom Sportplatz an der Jahnstraße. Zum Finale vor der Winterpause führte der Weg des FCR in den Raigeringer Pandurenpark, dort schnupperte man bis zehn Minuten vor dem Ende an einem Auswärtssieg beim Ligaprimus, ehe man noch den Ausgleich kassierte und so punktgleich und zusammen mit dem TSV Königstein weiterhin als Verfolger Nummer 1 der Kratzer-Crew überwintern durfte.

Mit gleich drei Heimpartien nacheinander startet der FCR in die Restrückrunde. Nach dem Auftaktmatch am 22. März gegen den SV Köfering gibt mit dem TuS Rosenberg und dem TSV Königstein die direkte Konkurrenz im Buhlen um ganz vordere Plätze die Visitenkarte im Vilstal ab. Will heißen, die Frühform des FCR wird gleich auf Herz und Nieren geprüft und sollte möglichst so gut sein, um gegen Mitstreiter wichtiges Punktegut auf die Habenseite zu bringen.

Im folgenden, kurzen Interview erklärt FCR-Coach Bernd Scheibel unter anderem, dass er mit dem bislang Gezeigten zufrieden ist:

Bernd, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Bernd Scheibel (47): Nach einigen Abgängen und Verletzungen von Stammspielern hatten wir einen kleinen Umbruch in der Mannschaft, dies wurde vorallem durch junge Spieler versucht zu kompensieren was uns denke ich ganz gut gelungen ist.

Was habt Ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Attraktiven und technischen guten Fußball spielen.

Wird es bis zum Re-Start personelle Veränderungen geben?

Derzeit sind keine Veränderungen geplant. Es kann aber sein, dass sich ein, zwei Spieler beruflich verändern und dadurch kürzer treten werden.

Wann begann die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Ende Januar haben wir mit freiwilligen Einheiten in der Halle und Spinning begonnen, Mitte Februar versuchen wir - wenn es die Witterung zulässt - am Platz zu stehen.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannschaft?

Verbesserungen sind immer möglich.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Ich schaue in erster Linie auf meine Mannschaft.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, im vorderen Tabellendrittel zu bleiben.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim FCR stehen?

Ich befinde mich derzeit im engen Austausch und in Gesprächen mit den Verantwortlichen.