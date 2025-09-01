Zweifacher Elfmeter-Killer Ben Feix – aber Eidertal II gewinnt 3:0

Keeper Ben Feix (SG Oldenburg-Göhl) wird in seinem Torraum von Maimilian Walter (3) und Marco Quoos (SpVg Eidertal Molfsee II) besucht. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Das ist der einzige Kritikpunkt, dass wir aus der Vielzahl der Möglichkeiten zu wenig machen“, sagte Eidertals Cheftrainer Chris Foley nach dem 3:0 gegen die SG Oldenburg/Göhl. Die Gastgeber, die zuletzt drei Spiele in Serie alle Punkte abgeben mussten, konnten sich zum Ende hin den Luxus erlauben, zwei Strafstöße nicht zu verwandeln.

Notelf und Torwart-Überraschung bei Oldenburg „Wir hatten kurzfristige Ausfälle. Wir hatten keinen Torwart, deswegen hat sich Ben Feix ins Tor gestellt, der noch nie vorher im Tor gespielt hat. Und er hat irgendwie zwei Elfmeter gehalten. Keine Ahnung, wie das ging. Da habe ich Riesenrespekt vor, dass er sich überhaupt bereit erklärt hat. Plus, dass er das einigermaßen gut gemacht hat, für die Position, die er noch nie gespielt hat“, staunte Spielertrainer Lars Brunner, der mit seinem Team ohne Ergänzungsspieler in die Partie gegen den Aufsteiger ging.

Ken-Marvin Smith (SpVg Eidertal Molfsee II). der viel Dampf machte auf seiner linken Seite gegen Jannik Fuhrmann (SG Oldenburg-Göhl). – Foto: Ismail Yesilyurt

SG-Kampfgeist trotz knapper Besetzung „Ich kann meiner Mannschaft, den elf, keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir hatten auch Chancen. Molfsee hatte natürlich mehr Chancen. Es ist auch ein verdienter Sieg für Molfsee. Trotzdem bin ich stolz auf die Truppe“, hofft Brunner in Zukunft auf ein breiteres Angebot an Spielern als das Konglomerat der Notelf, die durch zwei U19-Kicker vervollständigt wurde, und die Beendigung des chronischen Problems seit fast dem Saisonbeginn.

Furioser Start durch Fin Bartels und Finn Langkowski Die Gastgeber legten dabei los wie die Feuerwehr! Nach nur 50 Sekunden knallte Ex-Profi Fin Bartels ein Zuspiel in den Strafraum von rechts an die Lattenunterkante. Der furiose Start wurde auch schnell belohnt, nachdem es in der Box der Gäste brannte: Finn Langkowski brachte die Mannschaft von Chris Foley mit einem schönen Schuss aus der Drehung im Strafraum in Führung.

Spielertrainer Lars Brunner (SG Oldenburg-Göhl) versucht, Fin Bartels zu stoppen. – Foto: Ismail Yesilyurt