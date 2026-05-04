Zwei Zugänge vom SC Verl: 1. FC Bocholt stellt Sportführung neu auf

Die neue sportliche Führung des 1. FC Bocholt. – Foto: FCB / Samira Berns

Der 1. FC Bocholt treibt seine strukturelle und organisatorische Weiterentwicklung konsequent voran und stellt die sportliche Leitung unter der Führung von Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch zukunftsorientiert neu auf. Mit Wirkung zum 1. Juli übernimmt André Fikus die Position des Sportdirektors. Komplettiert wird das neu formierte Führungsteam durch Maurice Beckmann als Chefscout sowie Gabriele di Benedetto als Kaderplaner für den Senioren- und Jugendbereich.

Ebenfalls aus Verl kommt Beckmann, der künftig die Leitung der Scoutingabteilung verantwortet. Der 27-Jährige war zuletzt als Scout tätig und bringt darüber hinaus verschiedene Stationen in Lippstadt mit. In seiner neuen Funktion soll er insbesondere den strukturierten Ausbau der Scoutingprozesse vorantreiben und moderne, datenbasierte Ansätze stärker im Verein verankern.

Mit dieser Neustrukturierung verfolgt der Verein das klare Ziel, interne Prozesse weiter zu professionalisieren, Verantwortlichkeiten zu schärfen und nachhaltige Strukturen für eine kontinuierliche sportliche Entwicklung zu etablieren. Der 37-jährige Fikus wechselt vom Drittligisten SC Verl an den Bocholter Hünting, wo er zuletzt als Leiter der Scouting-Abteilung tätig war und maßgeblich an der Kaderentwicklung beteiligt war. Zuvor sammelte er umfassende Erfahrung als Chefscout beim SV Lippstadt 08 sowie im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum. In Bocholt übernimmt er nun eine Schlüsselrolle in der strategischen Ausrichtung des sportlichen Bereichs.

Christopher Schorch unterstreicht die strategische Bedeutung der Neuausrichtung: „Wir gehen diesen Schritt ganz bewusst, um unsere sportlichen Prozesse weiter zu professionalisieren und den Verein strukturell auf das nächste Level zu heben.“

Mit di Benedetto setzt der 1. FC Bocholt zudem auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Der 39-Jährige, der bereits seit 2024 im Verein tätig ist und als Co-Trainer und Analyst arbeitete, übernimmt als Kaderplaner eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Senioren- und Jugendbereich. Ziel ist es, Durchlässigkeit zu erhöhen, Talente gezielter zu fördern und die Kaderstrategie langfristig auszurichten.

Mit Blick auf die Verpflichtung von André Fikus ergänzt er: „Ich kenne André seit seiner Zeit in Lippstadt sehr gut. Er hat in Verl eindrucksvoll gezeigt, wie moderne Kaderplanung funktioniert. Er bringt ein exzellentes Gespür für Spielerprofile mit – genau diese Kompetenz brauchen wir, um unsere Entwicklung gezielt voranzutreiben.“

Im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Strukturen betont Schorch zudem die Bedeutung der Scoutingabteilung: „Der Aufbau einer leistungsfähigen Scoutingabteilung ist für uns ein zentraler Baustein unserer Zukunftsstrategie. Mit Maurice gewinnen wir einen sehr engagierten und innovativen Chefscout, der neue Impulse setzen und gemeinsam mit uns die Strukturen nachhaltig weiterentwickeln wird.“

Abschließend hebt Schorch die Rolle von Gabriele di Benedetto hervor: „Gabi ist für uns ein absoluter Fachmann mit einem ausgeprägten analytischen Blick auf den Fußball. Er kennt den Verein sehr gut, identifiziert sich in hohem Maße mit dem 1. FC Bocholt und bringt sich mit großer Leidenschaft ein.“ Die Erweiterung seines Aufgabenbereichs sei daher folgerichtig: „Es war für uns ein logischer Schritt, ihm mehr Verantwortung zu übertragen und ihn in seiner Entwicklung weiter zu fördern. Seine Kompetenzen sind für unsere strategische Ausrichtung enorm wertvoll.“

Was André Fokus in Bocholt vor hat

Der neue Sportdirektor André Fikus blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich über die neue Herausforderung und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Der 1. FC Bocholt hat enormes Potenzial – und genau dieses Potenzial wollen wir gemeinsam Schritt für Schritt entfalten.“ Sein Ansatz sei klar strukturiert: „Mir ist wichtig, dass wir klare sportliche Leitlinien definieren und verlässliche Prozesse etablieren. Dazu gehört eine ausgewogene Kaderplanung ebenso wie der Aufbau moderner Scoutingstrukturen und die gezielte Förderung junger Spieler.“ Zugleich betont Fikus die Bedeutung der Zusammenarbeit im Verein: „Erfolg entsteht nur, wenn alle Bereiche eng verzahnt arbeiten. Wir wollen eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen sportlicher Leitung, Trainerteam und Vereinsführung leben.“

Mit Blick auf die sportlichen Ziele ergänzt er: „Wir werden ambitioniert arbeiten, aber dabei immer unsere Bodenständigkeit bewahren. Wenn wir geschlossen auftreten und konsequent unseren Weg verfolgen, bin ich überzeugt, dass wir uns in der Regionalliga nachhaltig weiterentwickeln können. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit im Verein und auf die Unterstützung unserer Fans.“

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