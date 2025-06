Zwei Zugänge und eine Verlängerung in der Landesliga

Und der nächste Neuzugang ist Enrico Ebel. Enrico hat im Probetraining überzeugt und bringt eine junge unbekümmerte Spielweise mit. Er ist flexibel in der Defensive als auch in der Offensive einsetzbar und wird bei uns die Aussenbahn beackern. Wir freuen uns riesig, dass wir Enrico von uns überzeugen konnten und freuen uns über ein weiteres Toptalent beim SSV.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Westheim (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit dem Ende der Saison endet auch (vorerst) die Zeit von Lukas beim SV Westheim. Seit seiner Jugend hat er die Schuhe für den SV Westheim geschnürt. Nach über 20 Jahren zieht es ihn zum TSV Hessental. Für seinen Einsatz auf und neben dem Platz sind wir ihm dankbar! Wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg! Der SV Westheim ist und bleibt deine Heimat, du kennst den Weg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSC Tübingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach der Saison ist auch die Zeit der Verabschiedungen… Wir sagen Danke und viel Erfolg auf eurem weiteren Weg! Mit Berkay, Hammudi und Serhat verlassen uns drei echte SSC Kinder, alle drei suchen in Derendingen eine neue Herausforderung. Wir wünschen euch in der Südstadt nur das Beste Mete verlässt uns nach einem Jahr wieder, auch er sucht sich eine Neue Herausforderung! Auf dem Bild fehlt mit Burak der 5. Abgang. Burak verabschiedet sich auch nach einem Jahr als Meister und wechselt zum Landesliga Konkurrenten nach Nehren. Danke euch, für euren Einsatz, eure Leidenschaft und eure positive Energie, die ihr für unsere Farben eingebracht habt. Wir freuen uns, wenn wir euch auch in Zukunft, dann als Gäste, bei uns begrüßen zu dürfen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Tim Preißing bleibt an Bord! Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass Tim auch in der kommenden Saison als Linksaußen für unsere Mannschaft auflaufen wird! Doch damit nicht genug: Tim bleibt uns auch in seiner zweiten Rolle erhalten – als Physiotherapeut der Mannschaft. Mit seinem Engagement sorgt er nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon dafür, dass unsere Spieler fit und einsatzbereit bleiben. Danke Tim – wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame Saison!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vertragsverlängerung | Marko Vujcić bleibt bei uns! Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass Marko Vujcić auch in der kommenden Saison weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt! Marko hat sich in dieser Saison als absoluter Schlüsselspieler etabliert. Mit seiner konstanten Leistung, Vielseitigkeit und positiven Aggressivität im Spiel trägt er maßgeblich zum Erfolg unseres Teams bei. Besonders im defensiven Mittelfeld zeigt er immer wieder Führungsqualitäten und pusht das Team nach vorne. Unser Sportvorstand Bülent Aksakal über Marko: „Marko ist durch und durch ein Sportler. In dieser Saison hat er Konstanz gezeigt und sich zu einem Schlüsselspieler in der Mannschaft etabliert. Er hat gezeigt, dass er im defensiven Bereich auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Im defensiven Mittelfeld pusht er die Mannschaft immer wieder nach vorne und zeigt hier mit seiner positiven Aggressivität, dass er auch Führungsqualitäten hat. Er trägt maßgeblich zum Erfolg unseres Teams bei.“ Marko, wir freuen uns sehr, dass du uns auch im nächsten Jahr unterstützt – auf eine weitere erfolgreiche Saison!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++