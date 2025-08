Zwei Zugänge und ein Abschied bei den Kreisligen der Region

Mario Jabir zurück bei den TSF - Nach einer Saison bei der Sportvereinigung Feuerbach kehrt Mario Jabir zurück an die Lehmgrube. Der Mittelfeldakteur kennt Verein und Umfeld bestens und wird ab sofort unsere 1. Mannschaft verstärken. Auch er lief das erste Mal, zurück im TSF-Dress, vergangenen Sonntag in Münchingen auf. Willkommen zurück, Mario!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Esslingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Als 5. Neuzugang möchten wir euch heute unsere neue Nummer 23 vorstellen: Santigo Garcia Muino ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und kommt vom Ligakonkurrenten VfB OE/Zell zu uns auf den Zollberg und will bei uns nun die nächsten Schritte gehen. Schön, dich in Rot und Weiß begrüßen zu dürfen, Santi!

+++

+++

SV Weissenau (Kreisliga A1 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kevin da Silva verlässt den SVW und schließt sich dem SV Weingarten II an. Auch Kevin da Silva (rechts im Bild) wird in der kommenden Saison nicht mehr für den SV Weissenau auflaufen – er wechselt zum SV Weingarten II. Kevin war im Mittelfeld für uns aktiv und absolvierte in der Saison 13 Spiele für unsere Erste und Zweite Mannschaft, in denen er 2 Tore erzielen und 2 Assists beisteuern konnte. Wir sind überzeugt, dass er auch bei seinem neuen Verein eine Bereicherung sein wird. Lieber Kevin, danke für deinen Einsatz im SVW-Trikot – wir wünschen dir beim SV Weingarten II und auch persönlich nur das Beste!

+++

+++