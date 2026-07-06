Zwei Zugänge treffen: Verbandsligist siegt im ersten Testspiel

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem nächsten Rückschlag in der Oberliga ist Göppingen in einer Liga angekommen, in der der Verein nicht lange heimisch werden will. Entsprechend wichtig war dieser erste Auftritt beim Bezirksligisten, der zuletzt als Aufsteiger Sechster der Bezirksliga Neckar/Fils geworden war. Weilheim bot den Rahmen eines klassischen Sommertests, der GSV aber die passende Antwort auf eine schwierige Vorgeschichte.

Antonio Babic eröffnete nach 16 Minuten, Maximilian Ziesche erhöhte mit zwei Treffern vor der Pause. Damit war die Partie früh in jene Richtung gelenkt, die ein ambitionierter Verbandsligist gegen einen unterklassigen Gegner einschlagen sollte. Nach dem Wechsel nutzte Daniel Güney die Gelegenheit, fast allen Spielern Minuten zu geben. Vincent Sadler traf zum 0:4, Alperen Nehir legte das 0:5 nach, ehe Jannick Hoyler für Weil, fast allen Spielern Minuten zu geben. Vincent Sadler traf zum 0:4, Alperen Nehir legteheim verkürzte.

Auffällig war, dass die neuen Gesichter sofort sichtbar wurden. Marvin Seybold begann im Tor, Danis Dipa, Maximilian Gjini, Niko Lucic und Benjamin Dudda standen ebenfalls in der Startelf. Gino Andre Portella, Alperen Nehir, Vincent Sadler und Max Schlotterbeck kamen zur Pause. Damit waren alle genannten Spielerzugänge im Einsatz; Sadler und Nehir erzielten sogar Tore. Auch Güney selbst, zuletzt Co-Trainer in Balingen, bekam an der Seitenlinie seinen ersten praktischen Befund.