Zwei Zugänge beim Kreisligisten und eine wichtige Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 20-jährige Levin Tuncbilek wechselt in der Wintertransferperiode vom TSV Linsenhofen nach Neuffen. Levin ist sowohl im Zentrum als auch auf der linken Seite vielseitig einsetzbar. Er wird vorerst unsere zweite Mannschaft verstärken, langfristig aber auch seine Chance in Team 1 bekommen.

Mit Justin Bader konnte ein weiterer talentierter junger Spieler verpflichtet werden. Nach einem Jahr beim 1. FC Frickenhausen und zuletzt einem halben beim TSV Linsenhofen wird Justin auch zunächst bei Team 2 auflaufen und ebenfalls zeitnah seine Chance bei unserer ersten Mannschaft bekommen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

KSG Eislingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Delic verlängert frühzeitig

Ebenfalls frühzeitig bekennt sich auch Sandro Delic über die aktuelle Runde hinaus zu grün - weiß und trägt somit auch in der kommenden Saison das Trikot unserer KSG !!!! Wir sind stolz Sandro auch zukünftig für uns auf dem Platz zu sehen !!!

SV Remshalden

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute möchten wir euch unsere neue Jugendleitung der SVR Fußball vorstellen.

Nach tollen und offen Gesprächen freut es uns sehr das Frank Schlotter und Eric Ahls offiziell zur SVR-Familie zurückkehren. Frank wird ab sofort als Jugendleiter und stellvertretender Abteilungsleiter zur Verfügung stehen. Das Team um Frank wird durch Eric Ahls und Sven Vogel als stellvertretende Jugendleiter komplettiert. Frank und Eric werden sich in den kommenden Tage bei den Mannschaften, Trainern und Betreuern unserer Jugendmannschaften vorstellen, damit man sich persönlich kennen lernen kann. Somit ist die Abteilungsleitung der SVR fürs neue Jahr 2026 wieder in voller Stärke aufgestellt und freut sich auf die kommenden Aufgaben und die Rückrunde der Saison 25/26. Wir wünschen allen Mannschaften einen guten Start ins neue Jahr und eine erfolgreiche Rückrunde!

