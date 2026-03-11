Zwei ZFC-Doppelpacks sichern Heimsieg

Da die Partie am Frauentag stattfand, hatte der Verein für die weiblichen Besucher noch eine kleine Überraschung parat. Am Einlass bekam jede Frau einen Gutschein für ein prickelndes Getränk und etwas Süßes für die Seele überreicht – eine coole Geste. Nach starker Anfangsphase der Gäste zog Zipsendorf durch zwei Strafstoßtore von Florian Hansch noch vor der Pause dem Favoriten den Stecker. Zumal Tim Rieder von der VSG nach einer Notbremse sogar noch die rote Karte sah. Nach dem Seitenwechsel wollte Altglienicke zwar noch einmal zurückkommen, biss sich aber an der Zipsendorfer Abwehr die Zähne aus und musste noch zwei wunderschöne Gegentore von Califo Baldé schlucken.
Im zweiten Durchgang hatten die Gäste den ersten Abschluss. Der Schuss von Elidon Qenaj ging aber weit über das Zipsendorfer Tor. Der ZFC wartete ab, setzte auf Umschalter und ließ die Gäste kommen. Nach 56 Minuten hatte wieder Califo Baldé eine gute Aktion, doch sein Abschluss verfehlte noch den VSG-Kasten. Keine zehn Minuten später machte es der Zipsendorfer Wirbelwind besser. Christoph Pauling nahm einen langen Abschlag von Lukas Sedlak auf, legte perfekt auf Califo Baldé ab, der sich stark freispielte und ins lange Eck verwandelte (65.). Das war natürlich die Vorentscheidung, aber Zipse hatte noch nicht genug. Die Meuselwitzer hatten nun mehr Räume und wollten das auch nutzen. Die Gäste hatten zwar noch einen guten Schussversuch von Elidon Qenaj, den aber Lukas Sedlak stark parieren konnte (72.). In der 76. Minute bediente Christoph Pauling nach einer Balleroberung erneut Califo Baldé, der sich stark durchsetzte und sehenswert zum 4:0 einnetzte. Damit war der berühmte Drops gelutscht, denn im Anschluss passierte nicht mehr viel. Der ZFC Meuselwitz brachte das 4:0 sicher ins Ziel und holte drei wichtige Punkte, die man gegen 1. FC Lokomotive Leipzig eigentlich schon verdient gehabt hätte.
Fazit: Da sind die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt für die Zipsendorfer. Was gegen die Leipziger nach einem Riesenspiel nicht geklappt hatte, gelang diesmal gegen die VSG Altglienicke. Es war zwar nicht der bockstarke Auftritt wie gegen den Spitzenreiter, aber dafür ein erfolgreicher. Califo Baldé zeigte ein richtig starkes Spiel. Gegen solche Ausnahme-Kicker wie Philip Türpitz oder Jonas Nietfeld muss man schließlich auch erst einmal bestehen – das haben die Meuselwitzer bewiesen und können nun etwas lockerer an die nächsten Aufgaben gehen.
Ersan Parlatan (Trainer Altglienicke): „Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen. Obwohl das nach einem 0:4 schwer zu beschreiben ist, versuche ich es nüchtern zu analysieren. Wir waren gut drin mit den klareren Torchancen, was natürlich nicht ausreicht, um ein Spiel zu gewinnen. Man muss auch gut verteidigen. Durch zwei in meinen Augen berechtigte Elfmeter liegen wir dann 0:2 zurück, obwohl man ein gutes Spiel gemacht hat. Beim dritten Gegentor laden wir den Gegner ein. Wir hatten uns ja sogar in der ersten Halbzeit noch zwei gute Möglichkeiten in Unterzahl erspielt. Doch uns hat heute auch das Matchglück gefehlt. Zudem haben wir nicht die nötigen Zweikämpfe gewonnen, und so kann man in der Liga und besonders hier in Meuselwitz keine Punkte gewinnen. Es war für uns ein gebrauchter Tag.“
Georg-Martin Leopold (Trainer Meuselwitz): „Vieles ist heute für uns gelaufen, was am Mittwoch gegen uns gelaufen ist. Altglienicke hatte umgestellt, hat Mann gegen Mann gespielt, damit hatten wir Probleme. Wir haben dann etwas umgestellt, wollten lange Bälle ins letzte Drittel spielen und uns dort festfressen. Dadurch haben wir auch zwei berechtigte Elfmeter bekommen und Altglienicke die für sie bittere rote Karte. Wichtig war, dass der zweite Elfer auch reingeht und man mit 2:0 führt. Altglienicke hat die Qualität, auch in Unterzahl noch einmal etwas zu entfachen. Die Meuselwitzer haben das relativ gut wegverteidigt und auch wenn es fußballerisch nicht immer toll anzusehen war, gibt uns das Ergebnis recht. Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf alle, die jedes Mal hier unterstützen.“