Zwei ZFC-Doppelpacks sichern Heimsieg

Es waren 396 Zuschauer, darunter ein paar handverlesene VSG-Fans, in die heimische bluechip-Arena gekommen, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und der VSG Altglienicke zu sehen. Sie sahen, wie die favorisierten Gäste gleich mit Spielbeginn richtig Gas gaben. Nach vier Minuten ergab sich so auch die erste Torgelegenheit, aber der Kopfball von Jonas Nietfeld ging daneben. Fast im Gegenzug kam Califo Baldé im Strafraum zu Fall, doch der Pfiff blieb aus (6.). Ansonsten gehörte den Gästen eindeutig die Anfangsphase. Sie setzten den ZFC massiv unter Druck und hatten auch ein, zwei gute Abschlüsse, wie z.B. einen schönen Schuss vom VSG-Kapitän Philip Türpitz, den aber Lukas Sedlak per Flugeinlage halten konnte (13.). So nach und nach kam Zipse aber besser in die Partie und hatte die Druckphase der Gäste ohne „Schaden“ überstanden. Nun wurde auch die Meuselwitzer Mannschaft offensiv etwas mutiger und versuchte, immer mal Laufwunder Christoph Pauling zu schicken. Nach 23 Minuten quirlte sich nach Zuspiel von Califo Baldé Eric Stiller durch den Gästestrafraum und wurde durch David Kébé zu Fall gebracht. Florian Hansch schnappte sich das Leder und verwandelte platziert vom Punkt zum viel umjubelten 1:0 (24.). Danach übernahm Altglienicke wieder die Initiative und hatte durch Erik Tallig einen guten Abschluss, der aber knapp am Pfosten vorbeizischte (27.). Ein paar Minuten später brachte Zipsendorf das Leder in den Strafraum. Hendrik Wurr legte auf Florian Hansch ab, der von Tim Rieder am Trikot gehalten wurde und zu Fall kam. Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entschied auf Strafstoß und zeigte zudem dem VSG-Kicker glatt Rot. Ob man so eine Doppelbestrafung richtig oder überzogen findet, sei einmal dahingestellt. Florian Hansch übernahm erneut Verantwortung und erhöhte sicher auf 2:0 (33.). Ob bis dato die Führung verdient war, ist am Ende egal – beim Mittwochsspiel gegen den Tabellenführer war es schließlich genau andersherum. Die Kicker der VSG Altglienicke gaben sich natürlich auch in Unterzahl nicht auf und hatten vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten, um den Anschluss zu erzielen. Erst konnte ZFC-Keeper Lukas Sedlak den Kopfball vom völlig blank stehenden Biyan Kizildemir stark entschärfen (40.), dann war er auch noch im Gewühl beim Abschluss von Jonas Nietfeld zur Stelle (43.). Somit ging es mit einer eher schmeichelhaften Meuselwitzer Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste den ersten Abschluss. Der Schuss von Elidon Qenaj ging aber weit über das Zipsendorfer Tor. Der ZFC wartete ab, setzte auf Umschalter und ließ die Gäste kommen. Nach 56 Minuten hatte wieder Califo Baldé eine gute Aktion, doch sein Abschluss verfehlte noch den VSG-Kasten. Keine zehn Minuten später machte es der Zipsendorfer Wirbelwind besser. Christoph Pauling nahm einen langen Abschlag von Lukas Sedlak auf, legte perfekt auf Califo Baldé ab, der sich stark freispielte und ins lange Eck verwandelte (65.). Das war natürlich die Vorentscheidung, aber Zipse hatte noch nicht genug. Die Meuselwitzer hatten nun mehr Räume und wollten das auch nutzen. Die Gäste hatten zwar noch einen guten Schussversuch von Elidon Qenaj, den aber Lukas Sedlak stark parieren konnte (72.). In der 76. Minute bediente Christoph Pauling nach einer Balleroberung erneut Califo Baldé, der sich stark durchsetzte und sehenswert zum 4:0 einnetzte. Damit war der berühmte Drops gelutscht, denn im Anschluss passierte nicht mehr viel. Der ZFC Meuselwitz brachte das 4:0 sicher ins Ziel und holte drei wichtige Punkte, die man gegen 1. FC Lokomotive Leipzig eigentlich schon verdient gehabt hätte.