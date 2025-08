Alle wollen ihn herzen: Die Garmisch-Partenkirchner Nachwuchsfußballer stürmen auf Siegtorschützen Jonas Schrimpf zu. – Foto: Andreas Kögl

Zwei Zeitstrafen, ein Platzverweis: 1. FC GAP gelingt ersehnter Befreiungsschlag Gegen Aufsteiger Wacker München

Jonas Schrimpf schießt 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum ersten Sieg der Saison. Entsprechend erleichtert zeigten sich die Hausherren nach dem Spiel.

Garmisch-Partenkirchen – Wer wissen will, wie befreiend das vergangene Wochenende für die Garmisch-Partenkirchner Fußballer gewesen ist, musste bei der Einstandsfeier am Samstagabend nur in die grinsenden Gesichter schauen. Wie üblich gaben die Neuen einen Song zum Besten. Diese Tradition machte freilich auch vor dem Trainer nicht Halt. Also schwang sich Markus Ansorge in Lederhosen auf die Bühne und stimmte ‚Zwickt’s mi‘ an. Sa., 02.08.2025, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. FC Wacker München FC Wacker M. 1 0 Abpfiff

„Das ist das Einzige, was ich kann“, sagte der Trainer mit einem Augenzwinkern. Und doch passte das Lied von Wolfgang Ambros perfekt zu den Stunden, die der Coach zuvor durchlebt hatte. Dem Songtext entsprechend dürften sich alle wie im Traum gefühlt haben, als Jonas Schrimpf um 16.25 Uhr das Stadion am Gröben in ein Tollhaus verwandelte. Sein Tor sorgte für den 1:0-Sieg gegen Wacker München und den damit wichtigen Befreiungsschlag. 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelingt erster Dreier: „Weiß nicht, ob wir besser waren“