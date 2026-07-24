Zwei Youngsters wechseln und ein weiterer Transfer

– Foto: Tobias Sellmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Hegnach verstärkt seinen Kader für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Michelle Martins. Die erfahrene Spielerin wechselt vom TSV Münchingen an den Hartwald. Zuvor war Martins für den VfB Obertürkheim und den FSV Waldebene Ost aktiv und sammelte dabei Erfahrung in der Regionalliga und Oberliga. Mit ihrer Erfahrung erweitert sie die personellen Möglichkeiten des SV Hegnach. Der Verein begrüßt Michelle Martins und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit sowie eine erfolgreiche Saison in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit der neuen Mannschaft.

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FV Dersim Sport Ludwigsburg

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Enz/Murr mit Nagjmedin Alan. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom SV Böblingen, wo er zuletzt in der A-Junioren-Oberliga spielte. Alan bringt körperliche Präsenz, einen starken Schuss und ein ausgeprägtes Spielverständnis mit. Zudem zeichnet er sich durch gefährliche Tiefenpässe, Zug zum Tor und Kreativität aus. Beim FV Dersim Sport möchte er den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen und die Offensive der Mannschaft in der kommenden Spielzeit entscheidend verstärken.

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FV Sulzbach/Murr

Der FV Sulzbach/Murr verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall mit Dogukan Oberhoff. Der Neuzugang wechselt vom TSC Murrhardt nach Sulzbach und wird in der kommenden Saison für den FVS auflaufen. Weitere Angaben zu Position oder Rolle liegen nicht vor. Der Verein begrüßt Dogukan Oberhoff und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie Erfolg im Trikot des FV Sulzbach/Murr.

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Fußballbezirk Alb

Walking Football kennenlernen

Am Samstag, 25.07., ab 15:00 Uhr findet auf dem AEG-Sportgelände in Reutlingen mit den Reutlinger Kickers, Rommelsbacher Str. 63 , ein Walking Football-Infotag statt. Interessierte jeden Alters sind herzlich eingeladen, diese besondere Form des Fußballs kennenzulernen und selbst auszuprobieren.

Walking Football ist eine gesundheitsorientierte Variante des Fußballs, bei der ausschließlich gegangen werden darf – Laufen und körperbetonte Zweikämpfe sind nicht erlaubt. Dadurch eignet sich die Sportart besonders für ältere Menschen, Wiedereinsteiger oder alle, die sich gelenkschonend in der Gemeinschaft bewegen möchten.

Der Infotag bietet die Möglichkeit, die Regeln kennenzulernen, erste Erfahrungen auf dem Spielfeld zu sammeln und sich mit den Organisatoren auszutauschen. Für die Organisation ist Helmut Ebermann verantwortlich, der im Bezirk Alb als Referent für Freizeitsport tätig ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitmachen.