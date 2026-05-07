Zwei Youngster und ein Comebacker überzeugen bei Wormatia Worms Beim Oberliga-Heimsieg gegen Sportfreunde Eisbachtal zeigten sich zwei Wormser Youngster von ihrer besten Seite und ein Rückkehrer, wie wichtig er für die Weisenborn-Elf sein kann von Stefan Mannshausen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Beim Debüt ohne Gegentreffer: Wormatias U19-Torwart Ian Wiedemann überzeugte bei seiner Oberliga-Premiere. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Zwei Heimsiege ohne Gegentreffer, eine Klatsche beim FV Engers (2:6). In drei Spielen mit Björn Weisenborn als Interimstrainer hat Oberligist Wormatia Worms sechs Punkte gesammelt. Eine gute Bilanz. Drei Aspekte, die beim VfR vor dem Freitagabend-Flutlichtspiel bei Südwest-Rivale TuS Koblenz (19:30 Uhr, Stadion Oberwerth) zuletzt positiv auffielen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ian Wiedemnann Zu Beginn dieser Spielzeit war Ian Wiedemann kein Teil des Torwarttrios der Wormatia. Doch weil am vergangenen Wochenende Tobias Edinger und John Dos Santos verletzt fehlten und Winterabgang Timo Ulpins nicht mehr an der Alzeyer Straße ist, kam der U19-Schlussmann des VfR zu seinem Oberligadebüt. Früh verhinderte er das 0:1 (13.), wackelte einmal, als er unter einer Flanke durchtauchte (39.), hinterließ dann aber in der Folge wieder einen souveränen Eindruck.

Anders als Ersatzmann John Dos Santos, der in den Spielen zuvor eine unglückliche Figur abgab, strahlte Wiedemann Ruhe und Sicherheit aus. Glück hatte er bei einem Pfostenschuss, als der Ball vom Gehäuse an seinen Rücken prallte – und von dort ins Toraus (70.). Ab Sommer wird Ian Wiedemann Teil des VfR-Oberligakaders, wenn auch nicht als Nummer eins. Ein erstes Empfehlungsschreiben für weitere Einsätze hat er nun aber schon mal abgegeben. Amir Moore Amir Malik Moore ist Stürmer. Für die U21 des Vereins trifft er regelmäßig in der Landesliga (acht Tore in 24 Spielen). Seine ersten Startelfeinsätze in der Oberliga absolvierte der 22-jährige US-Amerikaner allerdings als Außenverteidiger. Und das durchaus vielversprechend.