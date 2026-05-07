Zwei Youngster und ein Comebacker überzeugen bei Wormatia Worms

Worms. Zwei Heimsiege ohne Gegentreffer, eine Klatsche beim FV Engers (2:6). In drei Spielen mit Björn Weisenborn als Interimstrainer hat Oberligist Wormatia Worms sechs Punkte gesammelt. Eine gute Bilanz. Drei Aspekte, die beim VfR vor dem Freitagabend-Flutlichtspiel bei Südwest-Rivale TuS Koblenz (19:30 Uhr, Stadion Oberwerth) zuletzt positiv auffielen.
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Zu Beginn dieser Spielzeit war Ian Wiedemann kein Teil des Torwarttrios der Wormatia. Doch weil am vergangenen Wochenende Tobias Edinger und John Dos Santos verletzt fehlten und Winterabgang Timo Ulpins nicht mehr an der Alzeyer Straße ist, kam der U19-Schlussmann des VfR zu seinem Oberligadebüt. Früh verhinderte er das 0:1 (13.), wackelte einmal, als er unter einer Flanke durchtauchte (39.), hinterließ dann aber in der Folge wieder einen souveränen Eindruck.
Anders als Ersatzmann John Dos Santos, der in den Spielen zuvor eine unglückliche Figur abgab, strahlte Wiedemann Ruhe und Sicherheit aus. Glück hatte er bei einem Pfostenschuss, als der Ball vom Gehäuse an seinen Rücken prallte – und von dort ins Toraus (70.). Ab Sommer wird Ian Wiedemann Teil des VfR-Oberligakaders, wenn auch nicht als Nummer eins. Ein erstes Empfehlungsschreiben für weitere Einsätze hat er nun aber schon mal abgegeben.
Amir Malik Moore ist Stürmer. Für die U21 des Vereins trifft er regelmäßig in der Landesliga (acht Tore in 24 Spielen). Seine ersten Startelfeinsätze in der Oberliga absolvierte der 22-jährige US-Amerikaner allerdings als Außenverteidiger. Und das durchaus vielversprechend.
Mit Geschwindigkeit und Mut zur Offensive, aber auch einer robusten Zweikampfführung sorgte Moore mehrfach für Raunen auf der Tribüne der EWR-Arena. Besonders seine Vorstöße, bei denen er teilweise mehrere Gegenspieler umkurvte, sorgten für Aufsehen. Angeschlagen verließ der „Linksverteidiger” gegen Eisbachtal nach 75 Minuten das Spielfeld – unter lautstarkem Applaus.
Bei seinem Comeback-Spiel für die Wormaten zeigte der Defensivallrounder seine Stärken. Zweikampfstark, mit Ruhe am Ball und einer breiten Brust ging der zuvor an einer Schulterverletzung laborierende Mittelfeldspieler voran. Zwei Makanda-Abschlüsse, viele gewonnene Zweikämpfe und ein Lastminute-Treffer durch Niklas Meyer später, hatte der 24-Jährige einen maßgeblichen Anteil am Wormatia-Sieg beigetragen.