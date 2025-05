Zwei Youngster für den FC Bierstadt

Region. Die Überflieger des Gruppenligisten Türkischer SV müssen am Wochenende als spielfreies Team eine Zwischenlandung einlegen. Die von ihnen am letzten Spieltag klar bezwungene SG Hoechst kann mit einem Erfolg beim FC Eddersheim II (So., 13 Uhr) wieder die Spitze übernehmen. Unterdessen gibt es Hoffnung, dass sich die Verletzung des beim Spiel in Höchst heftig gefoulten TSV-Torhüters Fabian Vollmer als nicht so schwerwiegend herausstellt. Gebrochen sei nichts, aber es stehe noch ein MRT aus, so TSV-Coach Gökhan Caliskan. Der Keeper hatte den Ball aufgenommen, war dann vom Höchster Torjäger heftig am Knöchel getroffen worden.